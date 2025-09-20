Senatoarea Victoria Stoiciu: Proiectul celor doi deputați ex-POT creează confuzie și lasă loc la abuzuri – medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune / Limbajul și terminologia sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat, sâmbătă, că proiectul celor doi deputați ex-POT privind sancționarea vătămării fătului „prin orice mijloace” creează confuzie și lasă loc la abuzuri, astfel că, dacă va fi adoptat, „medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune”.

Senatoarea atrage atenția, într-o postare pe Facebook, că limbajul și terminologia din expunerea de motive a proiectului „sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort și conservatoare, care urmăresc restrângerea dreptului la întrerupere de sarcină pas cu pas”.

„Din momentul în care plecăm de la premisa că drepturile embrionului/fătului devin egale cu ale unei persoane, orice e posibil – inclusiv incriminarea avortului”, subliniază Victoriu Stoiciu.

Scena de la care pornim

O femeie însărcinată în 12 săptămâni merge la spital pentru un avort legal. Medicul o privește și refuză. O practică deja comună, dar refuzurile vor exploda pentru că o nouă lege a celor doi deputați ex-POT va spune că „vătămarea fătului prin orice mijloace ori procedee” se pedepsește cu închisoare. Dintr-o dată, ceea ce era un drept recunoscut prin lege devine un teren minat, unde medicii nu mai au curaj să intre. Femeile se vor trezi într-o capcană legislativă din care orice ieșire va fi extrem de dureroasă.

Urmează un text mai lung, dar necesar, rezultat în urma unor discuții intense cu experți pe care le-am avut zilele acestea. Care e problema cu proiectul de lege discutat zilele astea?

1. Interferența cu activitatea medicilor

Este ceea ce va crea proiectul de lege de modificare a Codului Penal: frică, restrângerea accesului la avort și o presiune constantă asupra actului medical.

Textul legii pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani „vătămarea fătului in timpul sarcinii prin orice mijloace și procedee” – o formulare care nu exclude procedeele medicale și care creează confuzie. Astfel, nu mai este limpede unde se termină avortul legal și unde începe infracțiunea de „vătămare”.

Rezultatul? Mulți medici vor prefera să refuze, de teamă să nu fie trași la răspundere penală chiar pentru intervenții prevăzute de lege.

2. Contradicție legislativă cu impact negativ asupra dreptului la avort

La art. 201 din Codul Penal sunt recunoscute explicit condițiile în care avortul este legal.

Dar imediat, la art. 202, prin noile formulări despre „vătămarea fătului în timpul sarcinii prin orice mijloace si procedee”, aceste drepturi sunt puse sub semnul întrebării. Această incoerență legislativă creează nesiguranță și lasă loc de abuzuri: medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune. Cine va suferi? Femeile.

3. Filosofia periculoasă din spatele legii

Expunerea de motive vorbește explicit despre recunoașterea vieții în toate formele ei, eliminarea diferenței artificiale între viața de dinainte și cea de după naștere, despre o protecție a fătului egală cu cea a persoanei.

Această formulare, preluată din arsenalul discursului conservator, împinge dezbaterea dinspre drepturile femeii spre un cadru ideologic care redefinește femeia ca simplu „container” al fătului.

Limbajul și terminologia nu sunt neutre: sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort și conservatoare, care urmăresc restrângerea dreptului la întrerupere de sarcină pas cu pas. Din momentul în care plecăm de la premisa că drepturile embrionului/fătului devin egale cu ale unei persoane, orice e posibil – inclusiv incriminarea avortului.

Este începutul unei pante alunecoase.

Nu e doar o modificare de Cod penal. Este o schimbare de paradigmă, o lovitură directă la adresa sănătății, libertății și demnității femeilor din România. O cutie a Pandorei pe care o deschidem și care ne poate arunca înapoi în trecutul ceaușist.

Si o întrebare finală: