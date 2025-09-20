Senatoarea Victoria Stoiciu: Proiectul celor doi deputați ex-POT creează confuzie și lasă loc la abuzuri – medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune / Limbajul și terminologia sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat, sâmbătă, că proiectul celor doi deputați ex-POT privind sancționarea vătămării fătului „prin orice mijloace” creează confuzie și lasă loc la abuzuri, astfel că, dacă va fi adoptat, „medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune”.
Senatoarea atrage atenția, într-o postare pe Facebook, că limbajul și terminologia din expunerea de motive a proiectului „sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort și conservatoare, care urmăresc restrângerea dreptului la întrerupere de sarcină pas cu pas”.
„Din momentul în care plecăm de la premisa că drepturile embrionului/fătului devin egale cu ale unei persoane, orice e posibil – inclusiv incriminarea avortului”, subliniază Victoriu Stoiciu.
Postarea integrală:
Context: Doi parlamentari neafiliați, foști POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), au depus o inițiativă legislativă la Senat prin care propun modificarea alineatului 1 al articolului 202 din Codul Penal astfel: „Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”. Cei doi deputați au justificat că inițiativa urmărește să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.
Inițiativa legislativă a celor doi deputați ex-POT Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu de modificare a articolului 202 din Codul penal privind vătămarea fătului nu incriminează avortul, dar induce o confuzie – voită sau nu – între infracțiunile de întrerupere ilegală a sarcinii și vătămarea fătului – este concluzia experților în drept consultați de G4Media.
