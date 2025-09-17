Sekura Cabins deschide o nouă fabrică la Braşov, investiţie de 1,8 milioane euro / Este prima unitate din afara Danemarcei

Sekura Cabins Group, dezvoltator şi producător european de soluţii modulare de cabine, inaugurează o nouă fabrică la Braşov în urma unei investiţii de 1,8 milioane euro. Noua unitate Sekura din România este prima în afara Danemarcei. Fabrica din România va produce iniţial toate componentele din tablă şi subansamblurile sudate pentru Sekura Cabins din Randers, Danemarca, urmând ca pe viitor să producă şi componente tubulare şi cadre de cabine de dimensiuni mici, transmite News.ro.

”Sekura Cabins Group, dezvoltator şi producător european de soluţii modulare de cabine sigure şi sustenabile pentru industria Off-Highway OEM, anunţă inaugurarea unei noi unităţi de producţie de ultimă generaţie la Braşov, în urma unei investiţii de 1,8 milioane euro”, anunţă compania.

Cu peste 65 de ani de experienţă în Danemarca şi o cifră de afaceri anuală de 50 milioane euro, Sekura Cabins proiectează şi produce cabine cu structură tip cadru, cu nivel redus de zgomot, concepute să funcţioneze în cele mai solicitante medii: silvicultură, agricultură, minerit, construcţii, energie, logistică şi automotive, având ca priorităţi siguranţa şi confortul operatorilor.

„Deschiderea noii noastre fabrici din România reprezintă un pas strategic major. Această investiţie consolidează lanţul nostru european de aprovizionare şi ne extinde capacitatea de producţie, reafirmând în acelaşi timp angajamentul pe termen lung pentru siguranţă, sustenabilitate şi valoarea oferită clienţilor”, a declarat Michiel Som, CEO Sekura Cabins Group.

Noua unitate Sekura din România, prima în afara Danemarcei, este situată în VGP Park Braşov, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp. Fabrica va crea 50 de noi locuri de muncă locale până la finalul anului 2026.

Investiţia în echipamentele de producţie complet noi pentru fabrica din România se ridică la 1,8 milioane euro. Acest moment vine după investiţia de 20 milioane euro realizată în 2021 în fabrica sustenabilă, nou construită, din Randers, Danemarca.

„Fabrica din Randers rămâne hub-ul nostru central pentru dezvoltarea cabinelor complet integrate, unde lucrează aproximativ 175 de angajaţi în design şi producţie. Fabrica din România va produce iniţial toate componentele din tablă şi subansamblurile sudate pentru Sekura Cabins din Randers, urmând ca pe viitor să producă şi componente tubulare şi cadre de cabine de dimensiuni mici”, mai spune el.

Cele două noi fabrici – în Randers, Danemarca şi Braşov, România – Sekura Cabins vor deservi pieţe europene cheie precum Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Olanda.

Sekura Cabins Group este o companie europeană specializată în dezvoltarea şi producţia de soluţii de cabine pentru industria Off-Highway OEM. Are peste 65 de ani de experienţă în Randers, Danemarca, şi o cifră de afaceri de 50 milioane euro.

Sekura Cabins Group este deţinută privat, în regim de joint-venture, de două fonduri de investiţii olandeze cu sediul la Amsterdam, Standard Investment NL şi Foreman Capital NL.