Șefa securității interne al lui Trump promite să ajute Belgia să zdrobească cartelurile de cocaină / Premierul belgian Bart De Wever salută ajutorul SUA în războiul împotriva drogurilor

Șefa securității interne a SUA, Kristi Noem, a sosit miercuri în portul Anvers pentru a promite sprijinul american în lupta împotriva bandelor de traficanți de droguri, în contextul în care violența alimentată de droguri afectează Belgia, relatează Politico.

Președintele SUA, Donald Trump, a luat măsuri drastice la nivel internațional pentru a combate cartelurile de droguri, desemnate drept organizații teroriste străine, imediat după preluarea mandatului.

„Porturile de aici, precum acesta, sunt ținta atacurilor criminale ale organizațiilor teroriste străine”, a declarat Noem în cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea cu prim-ministrul belgian Bart De Wever. „Statele Unite înțeleg că trebuie să fim agresivi în lupta împotriva acestor organizații și dorim să colaborăm cu voi într-un mod și mai intens în viitor.”

Portul Anvers este una dintre principalele porți de intrare în Europa pentru transporturile ilegale de droguri, iar Noem și De Wever s-au aflat la fața locului pentru a discuta despre intensificarea cooperării dintre Belgia și SUA în lupta împotriva traficului de narcotice.

Noem, un aliat conservator de lungă durată al lui Trump, a menționat că acțiunea de colaborare cu Belgia va implica schimbul de date și informații de securitate, precum și colaborarea cu companiile de transport maritim.

În declarațiile făcute presei înaintea întâlnirii, De Wever a spus că partea americană a solicitat întâlnirea și că el o consideră „un semn de apreciere pentru anii de lobby global”.

„Cred că Europa ar trebui să se concentreze mult mai mult pe cooperarea europeană, pe de o parte, și pe cooperarea cu prietenii noștri din Statele Unite, pe de altă parte, pentru a distruge modelul de afaceri al crimei organizate. Trebuie să facem acest lucru deoarece traficanții de droguri nu cunosc granițe”, a declarat De Wever, un naționalist flamand care a fost primar al orașului Anvers timp de peste zece ani înainte de a deveni prim-ministru al Belgiei.

Atât Statele Unite, cât și Belgia s-au confruntat cu o escaladare a traficului de droguri și a violenței legate de narcotice, iar autoritățile s-au străduit să rezolve problema.

Orașul portuar belgian Anvers, care în primul trimestru al anului 2025 a depășit Rotterdamul în ceea ce privește producția de containere, a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de împușcături și explozii legate de droguri, pe fondul traficului crescând de droguri.

Autoritățile belgiene au confiscat o cantitate record de 121 de tone de cocaină în portul din 2023, potrivit statisticilor vamale publicate de poliție.

Violența legată de droguri a cuprins și Bruxelles-ul, culminând cu aproximativ 60 de împușcături numai în acest an. Guvernul ia în considerare în prezent desfășurarea de soldați pe străzi până la sfârșitul anului pentru a-i descuraja pe infractori.

De cealaltă parte a Atlanticului, Statele Unite se confruntă cu problema fentanilului, un drog sintetic estimat a fi de 50 de ori mai puternic decât heroina. Fostul secretar de stat american Antony Blinken a avertizat în 2023 că Europa va trebui să se confrunte în curând cu aceeași problemă.