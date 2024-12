Șeful diplomației americane, Antony Blinken, spune că speră la o încetare a focului în Gaza dar nu face previziuni / El va părăsi funcția pe 20 ianuarie

Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, s-a declarat „încrezător” în obţinerea unei încetări a focului între Israel şi Hamas în Gaza în ultimele sale zile de mandat, înainte de întoarcerea lui Donald Trump, dar a refuzat să facă orice predicţie, informează AFP, transmite News.ro.

„Am speranţe. Vom folosi fiecare minut din fiecare zi din fiecare săptămână care ne-a mai rămas pentru a încerca să rezolvăm lucrurile”, a declarat Antony Blinken, care va părăsi funcţia la 20 ianuarie.

Vorbind la prestigiosul think-tank Council on Foreign Relations din New York, el a refuzat totuşi să facă predicţii, după mai multe dezamăgiri din trecut şi mai mult de un an de război în teritoriul palestinian asediat de Israel.

„Nu vreau să risc să dau probabilităţi (…) Trebuie să reuşească. Oamenii trebuie să meargă acasă”, a spus el, referindu-se la ostaticii ţinuţi în Gaza.

Antony Blinken a subliniat, de asemenea, că nu este în interesul Israelului să rămână în Gaza la nesfârşit. Dacă israelienii rămân, „se vor confrunta cu o insurgenţă timp de ani de zile. Asta nu este în interesul lor”, a spus el.

„Aşa că Gaza trebuie să se traducă în ceva diferit care să asigure că Hamas nu este la putere, că Israelul nu trebuie să fie la putere şi că urmează ceva coerent”, a spus el. Preşedintele ales Donald Trump a promis sprijin neclintit pentru Israel, dar şi pentru Hamas.