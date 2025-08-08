G4Media.ro
Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea"…

Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea” ostaticilor

Israelul se pregătește să comită o „nouă crimă de război” prin planul său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, „o aventură criminală care îl va costa scump”, a afirmat Hamas vineri, 8 august, potrivit BFM TV.

- articolul continuă mai jos -

Hamas a reacționat vineri, 8 august, la planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Potrivit mișcării islamiste, această decizie, calificată drept o „nouă crimă de război”, înseamnă „sacrificarea” unor „ostatici” israelieni.

„Aprobarea de către cabinetul sionist a planurilor de ocupare a orașului Gaza și de evacuare a locuitorilor săi constituie o nouă crimă de război pe care armata de ocupație dorește să o comită împotriva orașului și a celor aproape un milion de locuitori ai săi”, a reacționat mișcarea islamistă palestiniană.

„Această aventură criminală va fi costisitoare și nu va fi o călătorie ușoară” pentru armata israeliană, adaugă comunicatul, postat pe Telegram.

Decizia de a ocupa orașul Gaza, anunțată vineri dimineață după o reuniune a cabinetului de securitate al premierului israelian, confirmă că lui Benjamin Netanyahu și guvernului său „nu le pasă de soarta ostaticilor lor”.

„Obiective politice care au eșuat deja”

„Au înțeles că prelungirea agresiunii înseamnă sacrificiul lor, dezvăluind nepăsarea lor față de viața prizonierilor pentru obiective politice care au eșuat deja”, susține mișcarea islamistă, care deține încă 49 de ostatici, dintre care 27 sunt prezumați morți, de la atacul sângeros din 7 octombrie 2023 din Gaza în teritoriul israelian.

Hamas și aliatul său, Jihadul Islamic, au difuzat la sfârșitul săptămânii trecute trei videoclipuri de propagandă care au șocat Israelul și au atras o condamnare internațională unanimă. Doi ostatici apar foarte slabi și slăbiți, dintre care unul, ținut în întunericul unui tunel, își sapă propriul mormânt.

În încheierea declarației sale, Hamas susține că „nu va precupeți niciun efort pentru a lua toate măsurile necesare în vederea pregătirii terenului pentru un acord, inclusiv pentru a avansa către un acord global care să permită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor ocupației, stoparea războiului și retragerea forțelor de ocupație”.

