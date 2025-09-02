Şeful armatei israeliene avertizează că Gaza va avea nevoie de o administraţie militară după cucerirea orașului

Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că planul de a cuceri oraşul Gaza va duce la o administraţie militară israeliană în teritoriu, a relatat luni site-ul de ştiri israelian ynet, citat de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres.

„Vă îndreptaţi spre un guvern militar”, a declarat Zamir duminică seară, la o reuniune a Cabinetului de Securitate israelian. „Planul vostru ne conduce acolo. Înţelegeţi implicaţiile”, a spus el, potrivit ynet.

Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene a adăugat că conducerea politică a Israelului nu pregăteşte o alternativă pentru perioada de după război.

Israelul a plasat enclava palestiniană sub administraţie militară în urma Războiului de Şase Zile din 1967. Anterior, aceasta fusese administrată de Egipt.

În contextul acordurilor cu palestinienii, Israelul a returnat administraţia civilă Autorităţii Palestiniene în urmă cu mai bine de 30 de ani, continuând în acelaşi timp să controleze graniţele. Gruparea islamistă palestiniană Hamas a preluat puterea în enclavă în 2007.

Revenirea la administraţia militară ar reprezenta un pas înapoi şi ar diminua speranţele pentru o soluţie cu două state.

Conform relatării ynet, Zamir a cerut un acord cu Hamas pentru eliberarea mai multor ostatici. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a pronunţat împotriva unui vot pe această temă, menţionând că aceasta nu se afla pe ordinea de zi a întâlnirii.

Hamas a declarat la mijlocul lunii trecute că a fost de acord cu o nouă propunere a mediatorilor pentru un armistiţiu. Israelul nu a răspuns încă la iniţiativă.

În Fâşia Gaza sunt încă ţinuţi 48 de ostatici, dintre care guvernul israelian crede că numai 20 mai sunt în viaţă.

Zamir a avertizat în trecut că preluarea controlului asupra oraşului Gaza le-ar pune viaţa în pericol.

Separat, instituţii media israeliene, citate de EFE, au relatat că zeci de mii de rezervişti vor începe să se integreze începând de marţi în forţele armate israeliene, după ce au fost convocaţi în urma aprobării planului guvernului israelian de a ocupa oraşul Gaza, plan care se află deja în faza iniţială.

Majoritatea acestor rezervişti au luptat deja în Gaza în ultimele luni şi acum sunt obligaţi să lupte încă trei luni, cu posibilitatea unei prelungiri în funcţie de nevoi, au relatat mass-media israeliene.

Ziarul israelian Haaretz estimează că 60.000 de rezervişti vor fi chemaţi în serviciu în această primă fază, în timp ce alte instituţii media, precum Ynet, raportează 40.000. În total, potrivit acestei din urmă instituţii, vor fi necesari între 110.000 şi 130.000 de rezervişti pentru a finaliza operaţiunea, care ar strămuta un milion de locuitori din Gaza după aproape doi ani de război.

Solicitată de EFE să comenteze, armata israeliană a declarat că analizează aceste date.

Nu se aşteaptă ca toţi aceşti rezervişti să fie detaşaţi în Fâşia Gaza, unde cea mai mare parte a luptelor este purtată de unităţi permanente ale armatei, potrivit Haaretz. Unii dintre ei vor fi, de asemenea, repartizaţi în baze militare din Cisiordania ocupată şi în nordul Israelului.

Tot marţi, unii dintre rezerviştii care s-au opus înrolării au convocat un protest la Tel Aviv pentru a-şi demonstra respingerea faţă de planurile de ocupaţie ale guvernului israelian.