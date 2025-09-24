Șefii armatelor din România și Ucraina au discutat telefonic despre stadiul războiului

Comandantul-şef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anunțat că a vorbit la telefon cu șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, anunță Rador Radio România.

„I-am prezentat situația actuală din zonele de luptă și principalele nevoi ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Am discutat și alte subiecte de interes comun, în special în contextul contracarării amenințărilor legate de traversarea frontierei ucraineano-române de către mijloacele de atac aerian ale agresorului rus”, a spus șeful armatei ucrainene.

”Am mulțumit, prin intermediul generalului Gheorghiță Vlad, conducerii României și întregului popor român pentru sprijinul politic constant acordat Ucrainei, pentru ajutorul militar oferit țării noastre, precum și pentru cooperarea de durată în sprijinul apărării Ucrainei și al protejării democrației în Europa și în lume”, a mai spus Sirski într-un mesaj postat luni seară pe rețelele sociale.

Reamintim că România a acordat Ucrainei 23 de pachete de ajutor militar, potrivit unui anunț al premierului ucrainean din urmă cu trei săptămîni.

Autoritățile române au refuzat constant să dea detalii despre ajutorul dat Ucrainei.