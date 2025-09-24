G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rubio explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: ”Preşedintele…

secretarul de stat Marco Rubio
Sursa foto: Nathan Howard / AP / Profimedia

Rubio explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: ”Preşedintele este un om foarte răbdător (…) dar răbdarea sa nu este infinită”

Articole24 Sep • 300 vizualizări 0 comentarii

Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio, relatează Agerpres, care opreia dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a dus la stagnare, „dar am intrat într-o perioadă de ceea ce pare a fi o potenţială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase istoric atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopţi şi înainte”, a adăugat oficialul american.

„Acum observăm şi incursiuni în spaţiul aerian vecin, atât de către drone, cât şi de către avioane”, a mai spus acesta.

Rubio a avertizat Moscova cu posibile sancţiuni economice şi a subliniat că Washingtonul ar putea continua să furnizeze arme Kievului. „Preşedintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea sa nu este infinită”, a spus Rubio.

„Aşa cum a spus în repetate rânduri, are în faţă oportunitatea şi opţiunile de a impune costuri economice suplimentare Federaţiei Ruse, dacă este necesar, pentru a pune capăt acestei situaţii”, a insistat secretarul de stat american.

Trump a declarat anterior că Ucraina este „în poziţia” de a-şi recâştiga tot teritoriul pierdut în faţa Rusiei. Comentariile preşedintelui SUA de pe platforma sa Truth Social au părut să marcheze o schimbare semnificativă a opiniei sale asupra războiului lansat de Rusia în urmă cu circa trei ani şi jumătate şi au venit la scurt timp după ce s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja dezbaterii generale a ONU de la New York, aminteşte dpa. Trump semnalase anterior în repetate rânduri că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii pentru a pune capăt războiului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.