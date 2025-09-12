Șefa Băncii Centrale Europene: Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară după adoptarea euro

Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări preşedinta BCE, Christine Lagarde, la prima şedinţă de politică monetară după vacanţa de vară, informează Novinite, citată de Agerpres.

Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, el va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalţi 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro.

Lagarde a subliniat că adoptarea euro va aduce stabilitate Bulgariei. „Fiecare membru care ia parte la şedinţe, indiferent dacă este dintr-o ţară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat şi luat în considerare. Mă voi asigura că aceste principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile şi voi organiza consultările”, a declarat şefa BCE.

În privinţa protejării cetăţenilor în timpul tranziţiei de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie şi şi-a exprimat încrederea în măsurile de protecţie aflate în vigoare.

„Unii comercianţi ar putea exploata conversia pentru a majora uşor preţurile, dar autorităţile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acurateţea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de preţuri, în leva şi euro”, a precizat oficialul BCE.

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunţat autorităţile de la Sofia. Conform cerinţelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar şi precis pe toate etichetele de preţ.