Secretarul general al ONU avertizează asupra unui „risc real” de extindere a conflictului ucrainean după interceptarea dronelor rusești în Polonia

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real” de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în urma interceptării unor drone ruseşti deasupra teritoriului polonez, relatează AFP, transmite Agerpres.

Acest episod „subliniază din nou impactul regional şi riscul real de extindere a acestui conflict devastator”, a declarat purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stéphane Dujarric.

Cel puţin 19 drone armate ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţa devreme, determinând armata poloneză, precum şi alte aeronave şi sisteme de apărare aeriană ale unor aliaţi precum Ţările de Jos, Germania şi Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenţie de a ataca Polonia” şi şi-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această ţară.