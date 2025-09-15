G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Secretarul general al OCDE vine la București / Va avea întâlniri cu…

OECD, OCDE
Sursa foto: Dreamstime

Secretarul general al OCDE vine la București / Va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan

Articole15 Sep 0 comentarii

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni în România, ocazie cu care va avea întrevederi cu autorităţile de la Bucureşti, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acesta se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, dar şi cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului – Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu.

Luni dimineaţă, Mathias Cormann va discuta cu şeful statului, Nicuşor Dan, iar ulterior va merge la Palatul Victoria.

Potrivit agendei anunţate de Guvern, Ilie Bolojan şi Mathias Cormann vor avea o întrevedere şi vor participa la reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

În program figurează şi declaraţii de presă comune ale premierului şi ale secretarului general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Oficialul OCDE se va întâlni şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, dar şi cu preşedintele Camerei, Sorin Grindeanu.

România a început, în iunie 2022, discuţiile de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparenţă decizională şi sectoriale.

Discuţiile de aderare se desfăşoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile şi politicile OCDE. România va adera la organizaţie după parcurgerea acestor etape şi adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte şapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la Bucureşti / Acesta se întâlnește luni cu premierul Bolojan

Articole12 Sep • 172 vizualizări
0 comentarii

Ciprian Ciucu, despre alegerea primarului general al Capitalei: PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea

Articole11 Sep • 380 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante

Articole11 Sep • 1.180 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.