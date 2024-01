Se amplifică disputa internă în USR. Elena Lasconi a demisionat din funcția de vicepreședinte al organizației USR Argeș / Se speculează că aceasta ar negocia cu alt partid

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, confirmă pentru G4Media că a demisionat din funcția de vicepreședinte al USR Argeș, în contextul în care disputele interne din acest partid ies tot mai des la iveală, în ultima perioadă. După ce președintele USR, Cătălin Drulă, a nominalizat-o pe Lasconi cap de listă pentru alegerile Europarlamentare au existat mai multe voci din partid care au criticat această decizie.

Recentul scandal mediatic care a vizat-o pe Lasconi – după ce aceasta a fost criticată public de propria fiică pentru că a recunoscut că a votat favorabil la Referendumul pentru Familie – i-a determinat pe opozanții lui Drulă să devină mai vocali și să-și exprime public dezaprobarea în privința deciziilor conducerii partidului.

Imediat ce scandalul Lasconi s-a amplificat, Drulă i-a cerut acesteia să facă un pas în spate și să se retragă de pe lista candidaților la Europarlamentare, lucru care s-a și întâmplat.

Vineri seara ea și-a anunțat demisia din funcția de vicepreședinte. Elena Lasconi le-ar fi transmis colegilor de partid că îi este scârbă. „Vă rog să luați act de demisia mea din funcția de vicepreședinte al Biroului Județean. Nu mă mai interesează. Mie îmi e scârbă. Putem să o luăm cu lămâie, dar tot îmi e scârbă”, le-ar fi spus aceasta colegilor într-o ședință de partid, conform presei locale.

Pentru G4media, Lasconi a confirmat demisia din funcția de conducere a organizației USR Argeș, fără însă să spună care sunt motivele. În presa locală se speculează că aceasta ar urma să plece și din fruntea organizației locale și că în prezent s-ar afla în negocieri cu altă formațiune politică, respectiv cu PNL.

Zilele trecute, Drulă a fost criticat de unul dintre apropiații lui Vlad Voiculescu, respectiv de fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, care a subliniat că președintele USR acționează ca stat în stat și că e preocupat ”doar de interese de gașcă”. Berceanu s-a referit inclusiv la situația primarului din Câmpulung, Elena Lasconi, care a fost promovată de Drulă fără acordul partidului și apoi retrasă de Drulă tot fără acordul partidului.

„Conducerea USR – in fata e vopsid gardul, in spate leopardul! Domnu/ nasu mic de partid povesteste ca dreptul de a alege e sfant, dar numa’ daca-i serveste interesului personal sau de gasca! Pe scurt, el a pus-o pe Elena Lasconi alege Câmpulung Muscel din pix in fruntea unei liste de candidati USR pentru locurile eligibile in Parlamentul EU. Pentru locurile eligibile a numit-o pe Elena „locomotiva” sa traga niste „vagoane” politice ruginite de prieteni, Botos, Barna, Voiculescu…fara sa intrebe membri si fara sa organizeze alegeri interne. Pentru locurile fara valoare a organizat un simulacru de alegeri interne, fara relevanta. In plus, m-am saturat ca votul meu in alegerile interne USR sa fie egal cu votul unei adrese de email la capatul careia sa se afle un angajat sau un prieten al unui nas userist care, probabil, nici nu a calcat in viata lui intr-un sediu USR, dar are pe cineva care-i plateste cotizatia de 2 euro pe luna. Democratia lor este atat cat le trebuie ca sa nu-i deranjeze vocea celorlalti, care nu cred in zei salvatori si sloganuri false pe afise electorale. Tot nasu mic, fara sa intrebe si sa-si sa supuna la vot decizia, in Biroul National USR, a demis-o pe Elena Lasconi, pentru ca… Zeus printre muritorii de rand. Tot aparatorul democratiei si al alegerilor libere a anulat alegerile interne USR din 2023, ca nu cumva sa piarda controlul unui partid condus haotic, sau ca nu cumva Vlad Voiculescu care nu mai are nicio treaba cu Bucurestiul si cu Filiala Bucuresti sa piarda pozitia de presedinte al filialei,, sau altii ca el. Tot nasu mic, din ce in ce mai mic, il tine pe domnu fara CV pentru un nou mandat prin care sa reprezinte romanii in Parlamentul European, ocazie cu care isi poate plati si ratele la vila exotica, unde, ce sa vezi, poate mai ajung si colegii din USR, aia cu functii. Nu-i recomand la conducerea Romaniei asa cum nu-i recomand pe Rafila, Dancila, Ciuca, Ciolacu, Tariceanu, Simion si altii ca ei, cu stelele lor cu tot! Romania se face bine cu oameni care fac ceea ce zic, ca de mintit sunt satul!”, a scris Berceanu pe contul său de facebook.