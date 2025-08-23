G4Media.ro
Scrisoarea de „pace” a Melaniei Trump către Putin, lăudată de Usha Vance: „O deschizătoare de drumuri”

23 Aug

În timpul unei vizite la o școală din Georgia, a doua doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, a elogiat-o pe prima doamnă Melania Trump pentru gestul său recent de a trimite o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, descriind-o drept „un model” și „o pionieră”, conform Fox News.

„Am admirat mereu modul în care abordează multe lucruri, dar cel mai mult apreciez grija ei pentru copii”, a declarat Usha Vance pentru Fox News Digital, aflată la Cherokee Classical Academy din Canton, unde și-a continuat programul „Summer Reading Challenge 2025” dedicat elevilor. „De fiecare dată când folosește vocea sa pentru a reaminti cât de important este ca cei mici să fie protejați și să crească fericiți și sănătoși, transmite un mesaj esențial. O văd ca pe un model demn de urmat.”

Scrisoarea Melaniei Trump, obținută în exclusivitate de Fox News Digital, a fost înmânată înaintea summitului SUA–Rusia de la Anchorage, Alaska, unde președintele Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

„Nu am de gând, cel puțin deocamdată, să scriu eu însămi o scrisoare, dar ceea ce a făcut Melania Trump e un act vizionar. E o deschizătoare de drumuri”, a adăugat Usha Vance.

În mesajul său adresat liderului rus, prima doamnă a pledat pentru protejarea copiilor și a viitoarelor generații:
„Fiecare copil își poartă aceleași visuri liniștite, fie că se naște într-un sat modest sau într-un mare oraș. Ei visează la iubire, posibilități și siguranță. (…) Domnule Putin, puteți readuce râsul cristalin al copiilor. În protejarea inocenței lor, nu veți sluji doar Rusia, ci întreaga umanitate. Este timpul.”

Melania Trump și-a construit mesajul pe ideea universalității copilăriei, dincolo de geografie, guverne și ideologii, cerând liderului rus să acționeze pentru pace.

Între timp, Usha Vance își continuă propria misiune, prin campania de lectură lansată în iunie, care încurajează elevii din toată America să citească pe perioada vacanței de vară. Joi, a doua doamnă a citit poemul „Paul Revere’s Ride” de Henry Wadsworth Longfellow în fața a 200 de elevi, apoi a vizitat trei săli de clasă și a interacționat cu zeci de copii. Programul se va încheia pe 5 septembrie.


