Schimbările climatice fac zilele să devină mai lungi, descoperă oamenii de știință

Creșterea nivelului mărilor cauzată de schimbările climatice face Pământul mai „gras” la ecuator – încetinindu-i rotația și făcând zilele mai lungi, relatează Sky News.

Pe măsură ce calotele glaciare polare s-au topit, apa s-a deplasat de la poli la ecuator, crescând „semnificativ” gradul de oblație al Pământului începând cu 1900 și prelungindu-i zilele.

Adăugarea câtorva milisecunde la o zi de 24 de ore poate părea puțin, dar are „implicații pentru cronometrarea precisă și navigația spațială”, au declarat autorii studiului, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Aceștia au constatat că ritmul schimbărilor este mai mare decât în orice alt moment al secolului al XX-lea.

Dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă în ritmul actual, durata zilei va continua să crească și ar putea atinge un ritm de 2,62 milisecunde în plus pe secol până la sfârșitul secolului XXI, se arată în studiu.

Acest lucru ar face ca schimbările climatice să contribuie mai mult la variațiile pe termen lung ale lungimii zilei decât mareele lunare.

„Aceste constatări semnifică efectul fără precedent al schimbărilor climatice asupra planetei Pământ”, se arată în studiu.

Studiul urmează unei cercetări publicate în Nature în martie, care a analizat efectul schimbărilor climatice asupra cronometrării globale.

S-a constatat că topirea mai rapidă a gheții polare ar încetini Pământul mai rapid și ar putea influența modul în care măsurăm timpul.

Timpul universal coordonat, cunoscut și sub numele de UTC, este standardul internațional pentru măsurarea timpului și se bazează pe aproximativ 450 de ceasuri atomice din laboratoarele din întreaga lume.

Din când în când, se adaugă o secundă bisectă pentru a menține legătura dintre timpul atomic și rotația Pământului.

Autorul studiului Nature, profesorul Duncan Agnew de la Scripps Institution of Oceanography, a explicat modul în care mai multă apă la ecuator afectează viteza de rotație a Pământului.

El a comparat acest lucru cu un „patinator care se învârte pe gheață”.

„Dacă își ține brațele întinse, rotirea este mai lentă, dar dacă le aduce în corpul său, atunci accelerează”, a declarat el pentru Muzeul de Istorie Naturală.