Scădere semnificativă a comerțului cu articole sportive în luna iulie în Uniunea Europeană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Union Sport & Cycle anunță o scădere importantă a comerțului cu articole sportive în luna iulie, mergând până la a vorbi despre o „oprire” a pieței în Uniunea Europeană. Sectorul de articole sportive a înregistrat un declin accentuat în iulie, cu o reducere notabilă a activității față de anul trecut. În timp ce vânzările online reușesc să se mențină, magazinele fizice au fost mai afectate. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la textile și încălțăminte, scrie Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un comunicat de presă, organizația profesională a sectorului sportiv precizează că luna iulie a rupt tendința pozitivă din primul semestru și a creat incertitudine pentru restul anului. Totuși, Uniunea păstrează o rază de speranță, subliniind că „anul școlar 2025/2026 ar putea aduce un răgaz”.

Pentru a recupera pierderile din acest sezon, comercianții de articole sportive vor trebui să își intensifice eforturile, deoarece „bătălia prețurilor se anunță intensă”. Uniunea îi invită pe distribuitori să mizeze pe oferte accesibile, promoții țintite și o prezență digitală consolidată pentru a recâștiga teren.

Această încetinire din iulie contrastează cu dinamica pozitivă din prima jumătate a anului 2025, menținută în urma bilanțului din 2024 și a Jocurilor Olimpice. Anul trecut, sectorul crescuse cu +1,7%, impulsionat de încălțăminte (+8,5%), în timp ce textilele au scăzut ușor (-0,5%), iar echipamentele au rămas stabile (+0,7%).

E-commerce-ul și-a confirmat rolul de motor, cu o creștere de +8,3% pe parcursul anului și o pondere în cifra de afaceri totală de peste 13% în decembrie. Această dinamică digitală continuă și în 2025, în timp ce punctele de vânzare fizice întâmpină tot mai multe dificultăți.

Contextul general rămâne complicat. Tensiunile asupra puterii de cumpărare, cu o inflație de 1,3% în decembrie 2024 (conform INSEE), determină gospodăriile să își reducă cheltuielile. În sectorul textil, competiția venită din partea fast fashion și a jucătorilor online accentuează presiunea și fragilizează mărcile specializate.

La acestea se adaugă un mediu politic perceput ca fiind puțin favorabil promovării sportului. „Sportul rămâne ruda săracă a priorităților guvernamentale: mai multe reduceri bugetare, inclusiv scăderea cu 17,6% a bugetului pentru sport, au diminuat resursele alocate sectorului, accentuând sentimentul de izolare al actorilor economici”, deplânge Uniunea.

Union Sport & Cycle este o organizație profesională din sectorul sportului. Ea reunește 1.700 de companii, peste 500 de mărci, 3.000 de puncte de vânzare, 2.000 de unități sportive, 80.000 de angajați și reprezintă un volum total de afaceri de 11 miliarde de euro.