Putin și Trump s-au gratulat reciproc după criticile privind „credibilitatea pierdută” a Premiului Nobel pentru Pace 2025, acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro.
Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a candidat deschis pentru această distincţie.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. … În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.
Putin a continuat să laude eforturile lui Trump de menţinere a păcii în întreaga lume.
„(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a declarat Putin.
Comentariile au fost primite cu căldură de Trump, care i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social.
„Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.
