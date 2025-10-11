G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Putin și Trump s-au gratulat reciproc după criticile privind „credibilitatea pierdută” a…

Vladimir Putin discută cu oameni de știință în timpul vizitei la Centrul pentru Rachete și Spațiu Korolev Energia.
Vladimir Putin, Credit foto: Grigory Sysoev / AP / Profimedia

Putin și Trump s-au gratulat reciproc după criticile privind „credibilitatea pierdută” a Premiului Nobel pentru Pace 2025, acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado

Articole11 Oct • 246 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a candidat deschis pentru această distincţie.

„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. … În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.

Putin a continuat să laude eforturile lui Trump de menţinere a păcii în întreaga lume.

„(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a declarat Putin.

Comentariile au fost primite cu căldură de Trump, care i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social.

„Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Donald Trump, declarat în stare excelentă de sănătate: vârsta cardiacă cu 14 ani mai mică decât cea reală

Articole11 Oct • 62 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Putin consideră că Trump merita premiul Nobel pentru pace: „Credibilitatea comitetului Nobel a fost în mare parte pierdut” / Trump a răspuns la scurt timp: „Mulțumesc președintelui Putin!”

Articole10 Oct • 569 vizualizări
0 comentarii

Putin spune că „nu e o mare problemă” pentru Rusia dacă SUA ar refuza să prelungească New START, tratatul ce privește controlul armelor nucleare

Articole10 Oct • 174 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.