Şapte pensiuni şi restaurate, închise „pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente

Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar şi în locaţii unde au fost organizate concerte, festivaluri, tabere şi campinguri. S-au dat amenzi în valoare de 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente. Şapte pensiuni şi restaurate din mai multe judeţe au fost închise ”pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, transmite News.ro.

”În fiecare an, perioada sezonului estival se remarcă prin numărul foarte mare de turişti care aleg petrecerea timpului liber sau a vacanţelor în zonele de litoral, în staţiuni montane sau alte destinaţii turistice din ţară. Aglomeraţia crescută a amplificat, inevitabil, riscul apariţiei unor incidente care, în anumite situaţii, s-au transformat în situaţii de urgenţă, pentru gestionarea cărora a fost necesară intervenţia promptă a pompierilor salvatori. Unul dintre obiectivele prioritare a fost reprezentat de prevenirea evenimentelor nedorite, astfel că, în cele trei luni de vară, personalul specializat a efectuat 6.425 de controale la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar şi în locaţii unde au fost organizate concerte, festivaluri, tabere şi campinguri”, a transmis, vineri, IGSU, într-un comunicat de presă.

Instituţia recizează că prioritate au avut spaţiile intens frecventate de turişti sau cele unde, în urma verificărilor anterioare, au fost constatate deficienţe.

”În urma acţiunilor de verificare derulate la nivel naţional, inspectorii de prevenire au aplicat peste 22.500 de avertismente şi aproape 3.900 de amenzi, în valoare totală de 32 de milioane de lei. Mai mult, în urma controalelor desfăşurate, pentru şapte obiective din judeţele Bacău (1), Hunedoara (1), Vâlcea (1) şi Suceava (4) a fost necesară dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, întrucât era periclitată viaţa ocupanţilor şi a forţelor de intervenţie, prin neechiparea cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare”, anunţă pompierii.

Cele şapte unităţi închise sunt restaurante şi pensiuni din judeţele respective.

Pompierii precizează că activităţi de îndrumare şi control au fost derulate şi la alte categorii de obiective, pentru ca siguranţa beneficiarilor să fie optim acoperită, iar măsurile preventive să fie cunoscute şi însuşite corespunzător pentru preîntâmpinarea situaţiilor de pericol.