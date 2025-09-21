Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore

O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore, transmite News.ro.

Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Astfel, au fost înregistrate câte trei apeluri pentru Salvamont Neamţ, Salvamont Sibiu şi Salvamont Arad, două pentru Salvamont Gorj şi câte un apel pentru Salvamont Vrancea şi Salvamont Caraş-Severin.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, o persoană a fost găsită decedată şi a fost transportată şi predată la IML”, au arătat salvamontiştii, duminică dimineaţă.

De asemenea, s-au primit 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.