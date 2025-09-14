G4Media.ro
Sabrina Maneca Voinea s-a calificat în finala de la sol la Cupa Mondială de la Paris

14 Sep

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea va evolua, duminică, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă, gimnasta tricoloră a ratat evoluţia, iar la sărituri este prima rezervă în finală, notează News.ro.

Notele obţinute de gimnasta tricoloră au fost: 10.166 la bârnă şi 13.666 la sol. La sărituri a fost pe locul 9 în calificări, prima rezervă, cu 13.216.

România a mai fost reprezentată în competiţia de la Paris de Bianca Vişovan (12.416 la sărituri) şi de Miruna Botez (11.233 la bârnă şi 12.033 la sol), care nu au trecut de calificări. Finalele vor avea loc duminică.

La startul competiţiei s-au aflat 218 participanţi din 51 naţiuni. Circuitul World Cup Challenge se încheie în acest an la finalul lunii, cu etapa de la Szombathely.

