Presa din Noua Zeelandă critică dur înfrângerea istorică a celor de la All Blacks cu Africa de Sud: „Au fost anihilați"

Noua Zeelandă a suferit cea mai grea înfrângere din istoria sa, sâmbătă, în Rugby Championship contra Africii de Sud (43-10). Presa națională nu a fost deloc îngăduitoare cu All Blacks a doua zi, potrivit L’Equipe.

Înfrângerea record a All Blacks în fața Africii de Sud (43-10), sâmbătă la Wellington, în etapa a 4-a din Rugby Championship, a provocat un șoc în Noua Zeelandă, unde presa și foștii jucători au vorbit despre o anihilare și o „adevărată bătaie”. Țara rugby-ului s-a trezit duminică cu o mahmureală istorică. Niciodată în istoria All Blacks, în cele 658 de meciuri disputate, echipa haka nu mai încasase o asemenea înfrângere. Fără surpriză, presa nu a fost blândă cu echipa selecționerului Scott Robertson.

„Rareori, poate niciodată, All Blacks au fost învinși în acest fel. Au fost anihilați”, rezumă jurnalistul Gregor Paul în New Zealand Herald.

„Liderii autoproclamați ai inovației în rugbyul mondial au fost măturați, iar moștenirea lor a avut de suferit. A pierde nu afectează neapărat imaginea, dar înfrângerile record, da.”

Lipsă de combativitate, potrivit lui Kieran Read

Fostul căpitan Kieran Read, campion mondial în 2011 și 2015 (ultimele titluri mondiale ale All Blacks), a denunțat lipsa de combativitate, în condițiile în care Springboks au înscris patru dintre cele șase eseuri în ultimele 18 minute. „Ceva nu e în regulă în acest grup, atunci când încasezi din nou și din nou”, a declarat acesta pentru Sky Sport, apreciind că echipei îi lipsește o „coloană vertebrală” solidă.

Kieran Read a subliniat, de asemenea, lipsa de leadership din actualul grup, comparându-l cu impactul căpitanului și „talismanului” dublei campioane mondiale en titre, Siya Kolisi: „El unifică această echipă, și nu doar atât, unifică țara. O face de câțiva ani”. „Scorul este incredibil de văzut și se vede cât de mult contează pentru ei. 43 la 10, este o adevărată bătaie”, a adăugat el.

„Mult sub nivelul acceptabil”

Presa a subliniat rezultatele neregulate de la instalarea lui Robertson la conducerea echipei anul trecut. Cu șase înfrângeri în 21 de meciuri, bilanțul este departe de standardele stabilite de Graham Henry și Steve Hansen între 2004 și 2019.

Publicația Stuff a considerat, la rândul său, că era logic ca Noua Zeelandă să cadă pe locul al treilea mondial, în spatele Africii de Sud și Irlandei, după o prestație marcată în special de 46 de placaje ratate. „Aproape toți fanii All Blacks, în lumina rece a dimineții de duminică, vor avea dificultăți să accepte faptul că Robertson vorbește despre «eforturi mari» ale jucătorilor săi. (…) A fost o seară în care aproape toți cei care purtau tricoul negru au fost mult sub nivelul acceptabil”, s-a scris.