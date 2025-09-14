Ucraina ar putea limitarea serviciilor mobile de internet pentru a contracara dronele ruse

Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea reţelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Agerpres.

După trei ani şi jumătate de război, Rusia şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătăţindu-şi tehnologia şi crescând numărul de drone desfăşurate pentru a maximiza daunele aduse ţintelor strategice şi infrastructurii cheie.

„Aceasta nu este o perturbare a comunicaţiilor mobile, ci mai degrabă o restricţie a calităţii comunicaţiilor în anumite zone, cum ar fi o restricţie asupra comunicaţiilor 4G şi 5G”, a declarat Hnatov pentru canalul video online ucrainean Novînî Live. „Astfel încât modemurile pe care le folosesc pe vehiculele lor aeriene fără pilot să nu poată accesa internetul operatorilor noştri de comunicaţii”, a adăugat el.

Închiderea internetului mobil de mare viteză are logică, pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini şi necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona, potrivit relatărilor din presa locală.

Rusia a ordonat frecvent închiderea internetului mobil pentru a afecta atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.