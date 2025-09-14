Duel fără precedent programat la Seul: Jaqueline Cristian o întâlnește pe Emma Răducanu / Cu cine va juca Sorana Cîrstea

Startul competițiilor asiatice în tenis este dat de turneul WTA 500 de la Seul, acolo unde sunt prezente, pe lângă principalele favorite Iga Swiatek (locul 2 WTA) și Ekaterina Alexandrova (locul 11 WTA), și două dintre cele mai în formă sportive românce, ci anume Jaqueline Cristian (locul 43 WTA) și Sorana Cîrstea (locul 66 WTA), iar tragerea la sorți a adus un duel fără precedent pentru cea dintâi.

Iga Swiatek este calificată direct în șaisprezecimi la Seul și are posibilitatea să dea de Sorana Cîrstea dacă aceasta va trece în primul tur de sportiva chineză Lin Zhu (locul 280 WTA).

De partea cealaltă, tragerea la sorți i-a adus lui Jaqueline Cristian o adversară pe care nu a mai întâlnit-o. Cea mai bine clasată româncă din ierarhia WTA o va întâlni pe Emma Răducanu, cap de serie numărul 8, într-un duel fără precedent în primul tur la Seul. În cazul unui succes, Jaqueline poate avea un alt meci greu în următoarea fază, unde posibilă adversară ar putea să-i fie Barbora Krejciova (locul 40 WTA).

De asemenea, cele două românce aflate în competiție la Seul se pot întâlni în sferturile de finală dacă vor trece de primele două meciuri.

Korean Open are loc între 15 și 21 septembrie pe o suprafață dură de joc. Câștigătoarea ultimei ediții a turneului este sportiva din Brazilia Beatriz Haddad Maia (locul 27 WTA).