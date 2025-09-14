ANALIZĂ România este sub media europeană în ce privește salariile profesorilor, la toate ciclurile de învățământ și în fiecare etapă a carierei didactice, chiar și după creșterile decise după greva din 2023 – Date Eurydice, Comisia Europeană

Salariile profesorilor din România, printre cele mai mici la nivel european înaintea grevei din 2023, au cunoscut o creștere ce a ridicat România în „clasamentele” de acest fel din Europa, potrivit datelor pentru anul școlar ce a urmat grevei, 2023-2024, publicate recent de rețeaua europeană Eurydice. Creșterea, calculată în evaluarea europeană prin raportare la puterea de cumpărare, nu a fost însă suficient de mare cât să propulseze România în media europeană, iar sistemul educațional românesc rămâne în plutonul secund la nivelul întregului continent, potrivit unei analize Edupedu.ro în baza datelor Eurydice.

După greva din 2023 și după măsurile impuse atunci, situația a evoluat diferențiat în funcție de ciclul de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial și liceal – și în funcție de experiența profesorilor.

Iar rezultatul moderat al creșterilor salariale, ca poziție în ierarhia europeană a salariilor raportate la puterea de cumpărare, se înregistrează în condițiile în care și veniturile profesorilor din majoritatea celorlalte țări europene au avansat – în cazul unora chiar mai mult decât în România.

Datele Eurydice compară situația salariilor în funcție de salariul brut minim anual, incluzând diverse bonusuri precum cele de vacanță, dar și contribuțiile sociale și de sănătate, ore suplimentare etc.. Iar datele sunt calculate în echivalent raportat la puterea de cumpărare (purchasing power parity – USD PPP), pentru a putea fi făcute comparații între țări.

Eurydice este o rețea înființată în 1980 de Comisia Europeană și care realizează analize comparative despre sistemele educaționale din Europa.

Situația la nivel de țară – salariile profesorilor din România

Înainte de toate, ce spune sinteza europeană despre salariile profesorilor la nivel național, pentru România?

Calculate în euro, în anul școlar 2023-2024, marcat de creșteri salariale în două etape (la începutul anului 2024 și la finalul anului școlar), în medie, salariile anuale brute evoluau de la circa 18,5 mii de euro (învățământ preșcolar și primar), respectiv 19,4 mii euro (gimnaziu și liceu) după 10 ani de predare la 19,16 mii euro (învățământ preșcolar și primar) și 20,2 mii euro (învățământ secundar) după 15 ani de experiență.

Sursa: Eurydice – Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe 2025

La apogeul carierei – nivel atins după 25 de ani, în analiza Eurydice – salariile medii brute anuale ale profesorilor erau, în medie, de 19,97 mii euro la nivel preșcolar și primar și de 22,15 mii la gimnaziu și liceu.