Rusia: Candidaţii cu legături cu războiul din Ucraina reprezintă 1,5% din totalul înscrişilor la alegerile locale şi regionale / Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că veteranii de război ar trebui să devină viitoarea elită a ţării

Persoanele având legătură cu războiul din Ucraina reprezintă aproximativ 1,5% (1.375) din totalul candidaţilor care participă la alegerile locale şi regionale din Rusia, care se încheie duminică, informează EFE, transmite Agerpres.

Potrivit ziarului independent Novaia Gazeta Europa, printre aceşti candidaţi se numără personal militar şi angajaţi ai Ministerului Apărării (0,9%), dar şi personalităţi asociate cu industria militară (0,57%).

Numărul militarilor care au candidat a crescut cu 0,2% faţă de alegerile municipale din septembrie 2024.

Majoritatea acestor candidaţi aspiră să conducă municipalităţi sau oraşe, din Siberia şi până în regiunea Leningrad, deşi experţii consideră că au şanse mici să îşi atingă obiectivele.

Doar doi candidaţi cu legături cu aşa-numita „operaţiune militară specială” a Rusiei în Ucraina candidează pentru funcţia de guvernator regional: Evgheni Pervişov vrea să conducă regiunea Tambov, el fiind de altfel guvernator interimar al regiunii încă de anul trecut, şi Stepan Soloviov, un politician care a luptat în Ucraina şi candidează pentru a conduce Republica Komi.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că veteranii de război ar trebui să devină viitoarea elită a ţării, afirmaţii pe care analiştii independenţi nu le iau în serios, comentează EFE.

De fapt, aceştia cred că există riscul ca veteranii războiului din Ucraina să aibă aceeaşi soartă ca veteranii războiului din Afganistan, care, după prăbuşirea URSS în 1991, s-au alăturat grupărilor armate ilegale.

Surse independente afirmă că soldaţii ruşi care s-au întors de pe frontul din Ucraina au comis sute de infracţiuni violente în ultimii trei ani şi jumătate.

Pe de altă parte, şefa Comisiei Electorale Centrale, Ela Pamfilova, a dat asigurări duminica aceasta că atacurile cu drone ucrainene din ultimele zile nu au avut niciun impact asupra alegerilor, afirmând totodată că au existat puţine denunţuri privind neregulile.

„Eram pregătiţi”, a afirmat Pamfilova, care a fost acuzată de opoziţia independentă şi de comunitatea internaţională că a permis regimului să trucheze alegerile de la numirea sa în funcţie în 2016.

Alegerile au loc în 81 de regiuni ale Federaţiei Ruse, care a invadat Ucraina în februarie 2022.

Sub pretextul campaniei militare, autorităţile i-au persecutat, închis şi forţat să se exileze pe principalii lideri ai opoziţiei faţă de Kremlin, lăsându-i pe ruşi cu puţine oportunităţi de a alege reprezentanţi care critică linia oficială, în special în politica externă, notează EFE.

După moartea subită în închisoare a liderului opoziţiei, Aleksei Navalnîi, autorităţile au refuzat să înregistreze partidele politice şi candidaţii având legătură cu opoziţia liberală şi care se opun campaniei militare din Ucraina.

Pe lângă alegerile municipale, care au loc în fiecare an, la scrutinul actual vor fi aleşi guvernatorii a 20 de regiuni, între care Leningrad, Tatarstan şi Kursk. Într-o regiune, districtul autonom Iamalo-Neneţ, guvernatorul va fi ales de adunarea locală (parlament).