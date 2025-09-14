Marc Marquez, victorie de rutină la Misano și este tot mai aproape de a-și asigura titlul mondial
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat un nou Mare Premiu, de data aceasta cel al statului San Marino, după ce a oprit cronometrul la 41’20.898. Poleman-ul Marco Bezzecchi (Aprilia) a venit la +0.568 diferență de lider.
Italianul a câștigat cursa de sprint sâmbătă, fiind la jumătate de secundă distanță de a încheia un weekend perfect. Bezzecchi, care a pierdut poziția de lider în cursă după o greșeală pe circuit, a mărturisit că a avut „cel mai bun weekend din viața mea”. De asemenea, a subliniat că a încercat să-l învingă pe cel mai bine clasat pilot al ierarhiei.
Marc Marquez a fost mereu în spatele lui Bezzecchi și a profitat la maxim de greșeala italianului, fiind de neatins până la finalul cursei.
Marc Marquez își poate parafa titlul mondial cu performanțe similare la următoarele două GP-uri
Podiumul de la Misano a fost completat de Alex Marquez (+7.734). Morbidelli își trece noi puncte în cont cu un remarcabil loc patru. (+10.379)
Fabio Quartararo, pornit de pe locul trei în grilă, a încheiat pe un modest loc 8, tras în jos și de pneurile folosite pe motocicleta sa Yamaha.
Campionul en-titre Jorge Martin (Aprilia) a semnalat un discomfort când a ieșit de la boxe înainte de startul cursei și nu a abandonat.
Pilotul de Formula 1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a fost prezent la Marele Premiu al statului San Marino, profitând de pauza competițională din acest weekend.
