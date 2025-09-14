G4Media.ro
Cutremur de magnitudine 3 în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău

Unde seismice produse de cutremur (stânga) și vibrații de la deplasarea trenului din proximitatea mănăstirii / FOTO Studiu de caz Rezonanța trecutului

Cutremur de magnitudine 3 în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău

14 Sep

Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 149,8 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km nord-vest de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focşani, 65 km est de Braşov, 77 km nord-est de Ploieşti.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

