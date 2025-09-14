Extremiștii din Regatul Unit, mai ales cei de dreapta, pe cai mari

Am fost sâmbătă seara în Trafalgar Square din centrul Londrei, unde tocmai se încheia demonstrația anti-imigrație convocată la apelul extremistului de dreapta Tommy Robinson.

În amurgul de toamnă timpurie câteva sute de naționaliști englezi, majoritatea drapați cu steagul Sfântului Gheorghe, patronul Angliei, alții cu Union Jack, steagul Regatului Unit, și câte unul cu steagul Scoției, Irlandei și chiar al Israelului.

În fața lor un mic grup de contra-manifestanți “antifasciști ”, unii dintre ei cu de acum obișnuitele drapele palestiniene, o cauză care-i unește din ce în ce mai mulți partizani ai stângii și ai extremei stângi.

Cele două grupuri erau despărțite de polițiști în ținută de protecție. Am văzut printre demonstranții anti-imigrație câteva figuri schimonosite de ură, iar pe soclul coloanei lui Nelson un grup de bărbați tineri care scandau numele lui Robinson.

Pe numele său adevărat, Stephen Yaxley-Lennon, Robinson, în vârstă de 42 de ani, are cel puțin opt condamnări penale din anul 2005, pentru infracțiuni cu violență, calomnie, fraudă și sfidarea instanței de judecată.

La mitingul intitulat “Unite the Kingdom – Unește Regatul” au participat circa 110.000 de persoane, potrivit estimărilor Poliției Metropolitane, printre ei și liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, ca și liderul partidului Recucerire (extrema dreaptă) din Franța, Eric Zemmour.

Participanții au ascultat adresarea prin legătură video a miliardarului american Elon Musk, care a făcut un apel către britanici “Fie să riposteze, fie să moară”, cu referire la “distrugerea” țării, din cauza imigrației.

Manifestația care a avansat mai multe teme ale extremei drepte are loc pe fondul ascensiunii politice fulgerătoare a partidului Reform UK (dreapta populistă), ai cărui lideri în frunte cu Nigel Farage au avut grijă să nu fie asociați cu demonstrația inițiată de Robinson.

Toate sondajele de opinie plasează Reform UK în fruntea intențiilor de vot pentru alegerile parlamentare, iar în ultimele două luni previzionează o majoritate absolută în Camera Comunelor pentru partidul condus de Farage.

La mitingul extremei drepte cel puțin 25 de persoane au fost arestate și 26 de ofițeri au fost răniți în urma unor atacuri ale demonstranților, un bilanț cu care Reform UK nu dorește să se asocieze, în pofida temelor similare pe care le susține.

Participarea extremei stângi la contra-manifestație a fost minoră sâmbătă, dar mitingurile pro-palestiniene, anti-Israel și antisemite potrivit multor evrei din Regatul Unit au loc în fiecare săptămână și până acum Poliția Metropolitană a efectuat peste 1.000 de arestări, majoritatea persoane care au purtat pancarte în sprijinul organizației “Action for Palestine” declarată teroristă de guvernul britanic.

Din punct de vedere politic extrema stângă are reprezentare nouă, prin Partidul Vostru, înființat de fost lider al Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, și deputata Zarah Sultana, exclusă și ea recent din partidul de guvernământ. Sondajele de opinie nu dau acestui partid mai mult de 15 – 16 mandate din 650 ale Camerei Comunelor, dar efectul său ar putea fi devastator asupra Partidului Laburist. Alături de Verzi, care au ajuns în unele sondaje la 12% după alegerea stângistului Zak Polanski în fruntea partidului, Partidul Vostru, care pune cauza palestiniană și anti-sionistă în centrul discursului său, poate scufunda Partidul Laburist și oferi pe tavă victoria pentru Reform UK, în condițiile scrutinului majoritar uninominal cu un singur tur pentru alegerea Camerei Comunelor.

Prezența tot mai numeroasă în stradă a demonstranților care susțin cauze radicale și extremiste nu pot decât să încurajeze forțele politice radicale și extremiste din Regatul Unit în condițiile prăbușirii încrederii în marile partide tradiționale, Laburist și Conservator.