Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. Rezultatele la 400 metri: Andrea Mikloş s-a calificat în semifinale, Mihai Dringo n-a trecut de serii

Atleta Andrea Mikloş s-a calificat, duminică, în semifinalele probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. În aceeaşi probă, la masculin, Mihai Dringo nu a trecut de serii, informează News.ro.

În proba masculină de 400 metri, Mihai Dringo a încheiat cursa cu timpul de 45.21 secunde, pe locul 6 în seria 5 şi 31 la general, ratând semifinalele.

La rândul său, Andrea Mikloş a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului – 50.96 secunde, cu care s-a clasat pe locul 3 în seria 5 şi a obţinut calificarea directă în semifinalele din 16 septembrie.

Anterior, alţi trei atleţi români cotaţi cu şanse la finale au ratat ultimul act în probele în care au luat startul: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17).

Delegaţia României include alţi patru sportivi la CM de la Tokyo:

Feminin: Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.