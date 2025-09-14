Premiile Emmy 2025/ Duel strâns între „Severance” şi „The Pitt” la Oscarurile televiziunii

Gala premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii americane, va avea loc duminică, experţii anticipând o cursă deosebit de strânsă pentru mult râvnitul premiu care recompensează cel mai bun serial dramatic, transmite Agerpres. Thrillerul SF „Severance” (Apple TV+) şi drama medicală „The Pitt” (HBO Max) se duelează în cea mai prestigioasă categorie a serii, în timp ce satira hollywoodiană „The Studio” şi tulburătoarea sagă „Adolescence” sunt în cărţi pentru obţinerea altor premii.

Gala premiilor Emmy va începe duminică de la ora 17:00 la Los Angeles (00:00 GMT luni).

„Severance”, un thriller psihologic plasat în birourile futuriste ale unei misterioase companii de biotehnologie, a primit cele mai multe nominalizări în acest an (27).

Serialul urmăreşte aventurile unui grup de angajaţi de la Lumon Industries, cărora li s-a implantat un cip care le disociază mintea, astfel încât îşi lasă literalmente viaţa, amintirile şi personalitatea la uşa serviciului.

Primul sezon, aclamat de critici şi cu Adam Scott în rolul principal, a fost învins în 2022 de „Succession” la categoria cel mai bun serial dramatic, însă anul acesta „Severance” este considerat favorit.

Asta până la apariţia seriei „The Pitt”, o dramă medicală lansată discret, despre viaţa din secţia de urgenţe a unui spital din Pittsburgh. Cele 15 episoade surprind o singură tură de gardă extrem de intensă, redată în timp real.

Abordând teme de la dreptul la avort până la atacurile armate, „The Pitt” a devenit un fenomen datorită recomandărilor spectatorilor.

Noah Wyle, cunoscut din „Spitalul de Urgenţă” („ER”), îl interpretează pe coordonatorul echipei de la secţia de urgenţe şi este cotat cu şanse mari să-l întreacă pe Scott în categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

La categoria cel mai bun serial de comedie, suspansul este mai redus. Victoria pare aproape sigură pentru „The Studio”, de la Apple, cu Seth Rogen, co-creatorul serialului, în rolul producătorului de cinema aflat în dificultate Matt Remick.

Cu 23 de nominalizări, serialul a egalat recordul pentru o comedie într-un singur an, iar weekendul trecut a obţinut deja nouă trofee la gala dedicată categoriilor tehnice ale premiilor Emmy.

„The Studio”, despre un director neîndemânatic care încearcă să salveze finanţele unui mare studio, este atât o scrisoare de dragoste pentru Hollywood, cât şi o critică acidă a angoaselor, ipocriziei şi slăbiciunilor morale ale industriei cinematografice.

Premiul pentru miniseriale, limitate la un singur sezon, pare destinat şi anul acesta unei drame britanice dark de pe Netflix.

La fel ca „Baby Reindeer” anul trecut, „Adolescence” a devenit subiectul central al discuţiilor de la birou, prin explorarea sa actuală şi tragică a impactului masculinităţii toxice asupra adolescenţilor.

Serialul urmăreşte cazul unui băiat de 13 ani acuzat că şi-a ucis colega de clasă. Fiecare dintre cele patru episoade captivante este filmat într-un singur cadru continuu.

„Adolescence” a înregistrat 140 de milioane de vizionări în trei luni şi a provocat dezbateri aprinse în societate, în Marea Britanie şi nu numai.

„Este de neconceput ca ‘Adolescence’ să piardă”, a scris John Ross, de la Vanity Fair.

În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să evite orice controversă.

„Noi celebrăm doar televiziunea”, a declarat joi pentru publicaţia Deadline Jesse Collins, producătorul ceremoniei. „Ne dorim ca toată lumea să se distreze timp de trei ore”, a adăugat acesta.

Nate Bargatze, prezentatorul galei, a venit cu o idee originală pentru ca aceasta să nu se prelungească. Comediantul s-a angajat să doneze 100.000 de dolari din banii săi personali unei mişcări care vine în ajutorul tinerilor defavorizaţi, însă va scădea 1.000 de dolari pentru fiecare secundă ce depăşeşte cele 45 alocate discursurilor câştigătorilor.