26 de polițiști au fost răniți la Londra la protestul organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson. 25 de persoane au fost arestate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin 25 de persoane au fost arestate şi 26 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi – din care patru grav – la protestul organizat sâmbătă de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, intitulat „Uniţi Regatul”, a anunţat Poliţia Metropolitană, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Polițiștii s-au confruntat cu o serie de abuzuri fizice şi verbale din partea demonstranţilor care au vrut să rupă cordoanele de la protestele de la Londra, la care au participat între 110.000 şi 150.000 de persoane, depăşindu-se astfel semnificativ estimările organizatorilor.

Totodată, aproximativ 5.000 de activişti antirasism au organizat un contraprotest.

Ambele evenimente au început în mare parte fără incidente, dar violenţele au izbucnit ulterior la protest, la care a participat şi Elon Musk, proprietarul Tesla şi al platformei X.

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a condamnat protestatarii care au atacat şi au rănit poliţişti şi a promis că oricine „participă la activităţi criminale se va confrunta cu toată forţa legii”.

Au fost arestate persoane pentru o serie de infracţiuni, inclusiv încăierări, tulburări de ordine violente, agresiuni şi pagube materiale.

A fost amenajată o scenă pentru a asculta o serie de discursuri ale unor personalităţi de extremă dreapta şi politicieni, inclusiv un interviu între Robinson şi Musk, care au fost de acord cu tema principală a zilei care proclama „distrugerea Marii Britanii” din cauza „migraţiei masive necontrolate”.

Însă, potrivit poliţiei, mulţimea prezentă la protestul lui Robinson era prea mare pentru a încăpea în zona Whitehall, din centrul Londrei, iar confruntarea a avut loc atunci când poliţia a încercat să-i împiedice să încercuiască contraprotestatarii şi să acceseze zona pe diferite rute.

Proiectile au fost aruncate de protestatarii din grupul lui Robinson către contramanifestanţi, în timp ce mii de oameni din ambele părţi se studiau unii pe alţii la Whitehall.

Un şir de cai de poliţie se afla faţă în faţă cu marea de steaguri britanice şi, la un moment dat, o sticlă a părut să lovească un cal, făcându-i pe cal şi călăreţ să se dea înapoi.

Încăierări au izbucnit în timp ce poliţia a folosit bastoane pentru a încerca să împingă înapoi mii de susţinători ai lui Robinson, pentru a le permite contraprotestatarilor să părăsească zona în siguranţă.

Mai târziu, peste o sută de ofiţeri care purtau căşti de protecţie, împreună cu zeci de poliţişti călare, i-au împins pe susţinătorii lui Robinson, în mare parte dispersaţi în acel moment, mai departe de Trafalgar Square şi spre gara Embankment.

Pe lângă Musk, protestul „Unite” a inclus discursuri susţinute de Robinson şi alţi activişti, inclusiv fostul actor Laurence Fox, fosta candidată la emisiunea „Apprentice”, Katie Hopkins, alături de muzicieni.

De asemenea, la protest au participat politicianul francez de extremă dreapta Eric Zemmour, care a ocupat locul patru în primul tur al alegerilor prezidenţiale franceze din 2022; liderul Partidului Popular Danez, Morten Messerschmidt; Petr Bystron din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania; politicianul polonez de dreapta Dominik Tarczynski; activistul belgian antiimigraţie Filip Dewinter; şi personalitatea de televiziune Ant Middleton, care candidează la funcţia de primar al Londrei.