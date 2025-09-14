Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: Încă opt medalii cucerite de tricolori / România încheie competiția cu 18 distincții

Îți dorești o presă liberă și independentă, care nu dă înapoi când vine vorba de respectarea standardelor profesionale, refuză să se lase cenzurată, susține independența justiției, transparența decizională și valorile democratice. Alege să o susții.
AUR – Patru vâsle feminin (JW4x): Teodora Sandu, Elena Bianca Niţu, Mădălina Dumitriţa Ursaciuc şi Daria Elena Maximiuc
ARGINT – Patru vâsle masculin (JM4x): Paul Alin Codrescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici şi Sebastian Constantin Lupu
ARGINT -8+1 masculin (JM8+): Constantin Tricolici, Gabriel Valentin Rusu, Robert Ioan Muraru, Alexandru Ştefan Pădure, Denis Ionuţ Ungureanu, David Ioan Naharneac, Radu Andrei Enescu, Andrei Perdei şi Rucsandra Ioana Bucşa
BRONZ – Patru rame masculin (JM4-): Răzvan Marin, Sebastian Iulian Ciubotariu, Carol Logofătul şi Andrei Mihai Bălan
BRONZ – Dublu rame masculin (JM2-): Bogdan Paraschiv şi Ilie Stamboala
BRONZ – Patru vâsle masculin (JM4x): Eduard Nicolaica, Mihai Alexandru Borhan, Dumitru Cristian Pascari şi Silviu Gabriel State
România încheie competiţia cu un bilanţ spectaculos de 18 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint şi 8 de bronz.
Disclaimer: - G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri
guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat
mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă
bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată
ca atare este normală în perioada alegerilor.
- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri
de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot
distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.