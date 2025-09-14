G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: Încă opt medalii cucerite de…

Echipa României la Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Canotaj

Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: Încă opt medalii cucerite de tricolori / România încheie competiția cu 18 distincții

Sportz14 Sep 0 comentarii

Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
AUR – 8+1 feminin (JW8+): Elena Maria Toma, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu, Carolina Panuta, Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu şi Rucsandra Ioana Bucşa
AUR – Dublu rame feminin (JW2-): Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu
AUR – Patru vâsle feminin (JW4x): Teodora Sandu, Elena Bianca Niţu, Mădălina Dumitriţa Ursaciuc şi Daria Elena Maximiuc
ARGINT – Patru vâsle masculin (JM4x): Paul Alin Codrescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici şi Sebastian Constantin Lupu
ARGINT -8+1 masculin (JM8+): Constantin Tricolici, Gabriel Valentin Rusu, Robert Ioan Muraru, Alexandru Ştefan Pădure, Denis Ionuţ Ungureanu, David Ioan Naharneac, Radu Andrei Enescu, Andrei Perdei şi Rucsandra Ioana Bucşa
BRONZ –  Patru rame masculin (JM4-): Răzvan Marin, Sebastian Iulian Ciubotariu, Carol Logofătul şi Andrei Mihai Bălan
BRONZ –  Dublu rame masculin (JM2-): Bogdan Paraschiv şi Ilie Stamboala
BRONZ – Patru vâsle masculin (JM4x): Eduard Nicolaica, Mihai Alexandru Borhan, Dumitru Cristian Pascari şi Silviu Gabriel State

România încheie competiţia cu un bilanţ spectaculos de 18 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint şi 8 de bronz.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.