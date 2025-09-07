”Rusia a lovit în mod deliberat și conștient ținte civile” / Bilanţul atacurilor cu rachete de la Kiev din noaptea de sâmbătă spre duminică a urcat la trei morţi şi 18 răniţi/ Printre victime, un nou născut

Trei persoane, printre care un nou-născut, au fost ucise şi alte 18 au fost rănite în atacurile ruseşti lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Kievului, au declarat oficialii ucraineni, citaţi de Reuters. Iniţial, bilanţul atacurilor era de un mort şi 11 răniţi, transmite News.ro.

Primarul Kievului, Vitali Klitchko, a declarat că printre victimele atacurilor, în care drone şi rachete au vizat capitala ucraineană, provocând incendii în mai multe cartiere ale oraşului, se aflau şi două femei.

Rusia a „lovit în mod deliberat şi conştient ţinte civile”, a declarat Timour Tkacenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Atacurile ruseşti au vizat şi oraşele Kremenchuk şi Krivoi Roig, din centrul Ucrainei, precum şi Odessa, din sudul ţării, potrivit autorităţilor locale.

Și agenția dpa relatează că Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor oraşe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând doi oameni, printre care un copil de numai un an. Presa locală a preluat informaţii ale forţelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone şi rachete de croazieră ruseşti.

Despre copilul mort în capitală a comunicat primarul Vitali Kliciko.

Explozii au avut loc şi la Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie şi Krivoi Rog. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Chiper, a declarat că în reşedinţa regiunii au fost lovite locuinţe şi infrastructuri civile. În Zaporojie ţinta a fost o zonă industrială, iar în Krivoi Rog au fost atinse mai multe locuri chiar în oraş.

Agenţia dpa nu a fost în măsură să verifice independent toate informaţiile.