Rusia a început construcţia primei centrale nucleare din Kazahstan

centrala energie nucleara
sursa foto. © Uko_jesita | Dreamstime.com

Rusia a început construcţia primei centrale nucleare din Kazahstan

8 Aug

Rusia a început vineri lucrările la construcţia primei centrale nucleare din Kazahstan, o ţară vastă din Asia Centrală şi cel mai mare producător de uraniu din lume, unde China urmează să construiască alte două centrale nucleare, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat comun al agenţiei nucleare din Kazahstan şi gigantului nuclear rus Rosatom, aceste lucrări vizează „selectarea amplasamentului optim” prin forarea a circa 50 de puţuri de explorare şi prelevarea de probe de sol.

„Lansarea studiilor de inginerie este o etapă fundamentală de care depind siguranţa, fiabilitatea şi profitabilitatea proiectului”, se arată în comunicat.

Ceremonia de lansare a lucărilor a avut loc lângă satul Ulken (sud), în apropierea lacului Balhaş, al doilea lac ca mărime din Asia Centrală.

Construcţia acestei prime centrale nucleare a fost aprobată în toamna anului 2024, în urma unui referendum previzibil, iar Kazahstanul a anunţat în iunie că se bazează pentru acest proiect pe aliatul său Moscova.

China, prin intermediul companiei China National Nuclear Corporation (CNNC), urmează să construiască următoarele două centrale nucleare, potrivit autorităţilor kazahe, care au afirmat că detaliile proiectelor vor fi anunţate până la sfârşitul anului.

Kazahstanul, o fostă republică sovietică şi aliată a Moscovei, este principalul producător mondial de uraniu (43%) şi al treilea cel mai mare furnizor de uraniu natural către Uniunea Europeană, dar duce o lipsă acută de electricitate pentru consumul intern.

Deşi Franţa şi Coreea de Sud erau, de asemenea, în cursă pentru construirea acestor centrale nucleare, Astana a ales pentru acest proiect Rusia şi China, cele două mari puteri vecine cu Kazahstanul.

Problema nucleară este una sensibilă în Kazahstan, a cărui memorie colectivă rămâne marcată de cele aproximativ 450 de teste nucleare sovietice efectuate în nord-estul ţării între 1949 şi 1989, care au expus 1,5 milioane de persoane la radiaţii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
