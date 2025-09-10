G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de…

Shanghai, chinezi, China, economie china
sursa foto: Cosmina Fernoagă

România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

Articole10 Sep 0 comentarii

România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ediţia din acest an aduce o premieră istorică: introducerea probelor mixte. România va lua startul şi la dublu vâsle mixt (Mix2x) şi 8+1 mixt (Mix8+).
 

Componenţa provizorie a lotului României, anunţată de preşedintele Federaţiei de Canotaj, Elisabeta Lipă:
 

Echipaje feminine:
 

Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiş
 

Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru
 

Patru rame (W4-) – Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş
 

Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroşanu, Mădălina Ioana Cornea
 

8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Victoria Petreanu
 

Echipaje masculine:
 

Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruţă
 

Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci
 

Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache
 

Patru rame (M4-) – Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă
 

Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodişteanu
 

8+1 (M8+) – Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Cosmin Pleşescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc
 

Echipaje mixte:
 

Dublu vâsle mixt (Mix2x) – Andrei Cornea, Mădălina Ioana Cornea
 

8+1 mixt (Mix8+) – Andrada Moroşanu, Maria Lehaci, Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, Magdalena Rusu, Simona Radiş, Victoria Petreanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Legea care permite doborârea dronelor care intră pe teritoriul României nu are norme de aplicare, deși Nicușor Dan dă asigurări că România ar acționa ca Polonia într-o situație similară / Când ar putea fi aprobate?

Articole10 Sep
0 comentarii

VIDEO EXCLUSIV România, confruntată cu o problemă critică în pregătirea piloților de F-16 din cauza întârzierii livrării IAR 99 SM / Ministrul Apărării: „A fost destul de mare dezinteresul” / Avertisment voalat pentru furnizorii Avioane Craiova

Articole10 Sep
0 comentarii

România ar putea să beneficieze de 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ce vizează consolidarea pregătirii pentru apărare în întreaga Uniune Europeană

Articole9 Sep • 983 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.