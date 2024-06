România termină la egalitate cu Bulgaria, 0-0, în penultimul amical înaintea Euro 2024

România a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu naţionala Bulgariei, în penultimul meci susţinut de tricolori înainte de Euro-2024, marţi, pe Stadionul Steaua. În minutul 51, Dennis Man a ratat o lovitură de la 11 metri acordată după un fault asupra lui Nicolae Stanciu.



Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că meciul amical cu Bulgaria a fost un test util, el avertizând că la Euro-2024, tricolorii nu vor avea atâtea ocazii, transmite News.ro.

”A fost un test util, am studiat, ştiam că ei pot pune în pericol adversarii care încearcă să controleze jocul. Ştiam că este o echipă arţăgoasă. Mi-aş fi dorit un alt ritm, altă intensitate. Am avut trei ocazii şi un penalti ratat. La Euro nu va fi aşa. La Euro trebuie să fim eficienţi. Este un test şi trebuie tratat ca atare. De la joc la joc va fi mai bine, am încredere pentru primul meci cu Ucraina. Am schimbat de la un joc la altul, şi azi am încercat. În linii mari ştim ce avem de făcut. E devreme să spunem care va fi primul 11 cu Ucraina, mai trebuie să analizăm, avem şi probleme medicale. Să nu uităm că mergem la Euro după mult timp. le cer fanilor să aibă încredere, dar şi răbdare”, a declarat Iordănescu.

Iordănescu speră în recuperarea totală a jucătorilor Denis Alibec şi Andrei Burcă,

”Tot timpul ne-am dorit să ne antrenărm cu zâmbetul pe buze. Implicare şi energia sunt foarte bune. Este concentrare totală şi puţină oboseală, dar e normal. Sunt încrezător că-i putem recupera pe Alibec şi Burcă, Să vedem ce a fost azi, la Rus, Răzvan Marin, să sperăm că Nicolae Stanciu nu are o contuzie prea gravă”, a spus Iordănescu.

În ultimul meci amical, România va evolua vineri, de la ora 21.00, cu Liechtenstein, tot pe Stadionul Steaua.