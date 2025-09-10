România, pe locul 51 în clasamentul mondial al competitivităţii talentelor

România ocupă locul 51 în clasamentul mondial al competitivităţii talentelor, ierarhie în care Elveţia, Luxemburg şi Islanda se află pe podium, conform rezultatelor „2025 IMD World Talent Ranking” (WTR), citate de CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică, transmite Agerpres.

Ierarhia internaţională arată faptul că, defalcat, România se clasează pe poziţia 52 la factorul „Investiţii şi dezvoltare” (în creştere cu patru locuri faţă de 2024), pe 43 la „Atractivitate” (+7) şi pe 53 la „Disponibilitate” (aceeaşi poziţie ca în anul anterior).

„Performanţa în ce priveşte factorul „Investiţii şi dezvoltare” a crescut în special datorită contribuţiei raportului dintre numărul de studenţi şi numărul profesorilor din învăţământul secundar (România ocupând în 2025 locul 13 la acest indicator) şi pregătirii angajaţilor care reprezintă o prioritate ridicată în cadrul companiilor (ocupând locul 36). În schimb cheltuielile petnru educaţie rămân scăzute fiind de doar 3,3% din PIB iar infrastructura de sănătate răspunde cu greutate nevoilor societăţii. Creşterea cu 7 poziţii pentru factorul „Atractivitate” în clasamentul din 2025 se datorează în special costului vieţii, acesta fiind unul destul de scăzut în comparaţie cu celelalte ţări intrate în analiză (România ocupând locul 15). La acesta se adaugă faptul că taxarea veniturilor personale are o pondere mică în PIB (locul 18) în comparaţie cu alte economii, poluarea este mai mică decât în cazul multor ţări (locul 30) şi salariul minim brut lunar de 804 dolari care ne situează pe locul 31. În schimb, atracţia exercitată de către mediul de afaceri românesc pentru persoanlul specializat din străinătate precum şi remuneraţia managerilor (salariu, bonusuri stimulente pe temrne lung) de circa 90.500 de dolari pe an, ne situează pe locul 50″, se menţionează într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

În ceea ce priveşte factorul „Disponibilitate”, România se remarcă în special prin ponderea absolvenţilor din domeniile STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică – de 28,36%, fiind clasaţi pe locul 17 la acest indicator) şi prin competenţele lingvistice care corespond în bună măsură nevoilor angajatorilor (locul 30 la acest indicator).

„În schimb, educaţia în management, răspunde prea puţin nevoilor comunităţii de afaceri (locul 58 la acest indicator) iar forţa de muncă a scăzut cu -1,43% faţă de anul trecut, ceea ce ne situează pe locul 64. Rezultatele WTR arată nevoia societăţii româneşti de a continua reformele pentru elaborarea de politici în vederea dezvoltării, atragerii şi păstrării capitalului uman pentru a susţine creşterea competitivităţii României. Într-o lume în care talentul este tot mai mobil, dar şi mai selectiv şi mai căutat, acele economii care rămân statice sau nu se adaptează riscâ să rămână în urmă”, notează specialiştii CIT-IRECSON.

Conform „2025 IMD World Talent Ranking”, Elveţia îşi menţine poziţia de lider mondial din 2024, remarcându-se prin nivelul investiţiilor în formarea capitalului uman şi dezvoltarea talentelor autohtone (locul 1 la acest factor), dar şi prin modul în care atrage talentele (locul 1 la acest factor).

În acelaşi timp, Luxemburg revine pe locul al doilea, în special datorită investiţiilor în formarea capitalului uman şi dezvoltării talentelor autohtone (locul 2 la acest factor), precum şi atragerii de talente din străinătate (locul 4), în timp ce Islanda urcă de pe locul şase, în 2024, pe locul trei, datorită mai ales nivelului investiţiilor şi al eforturilor dedicate formării şi dezvoltării talentelor autohtone (locul 3 la acest factor).

Imediat sub podium se clasează Hong Kong (SAR), cu un avans de cinci poziţii faţă de anul trecut, ca urmare a disponibilităţii competenţelor şi abilităţilor existente în cadrul forţei de muncă (locul 3 la acest factor).

Totodată, Ţările de Jos sunt pe poziţia 5 în clasament, în creştere cu trei locuri datorită abilităţilor lingvistice ale olandezilor, faptului că atragerea şi reţinerea talentelor este o prioritate în cadrul companiilor, iar personalul de conducere de înaltă calificare poate fi găsit relativ uşor.

Rezultatele analizei arată că mobilitatea studenţilor internaţionali reprezintă fundaţia strategiilor viitoare pentru atragerea talentelor. Astfel, economii cum ar fi cele din Emiratele Arabe Unite (locul 9), Hong Kong (locul 4), Canada (locul 11) şi Germania (locul 13) nu doar că atrag studenţi străini, dar reuşesc şi să îi integreze pe termen lung pe piaţa muncii, construind rezerve sustenabile de forţă de muncă calificată.

De asemenea, raportul subliniază că eficienţa este la fel de importantă ca investiţia, iar economii precum Kazahstan (locul 34), Letonia (locul 21) şi Estonia (locul 18) demonstrează că utilizarea strategică a unor bugete educaţionale limitate poate aduce rezultate mai bune decât sisteme mai bine finanţate, dar mai puţin eficiente.

Clasamentul WTR evaluează capacitatea a 69 de economii de a dezvolta, atrage şi păstra capitalul uman necesar pentru a susţine competitivitatea, utilizând date statistice obţinute din surse oficiale şi opinii ale mediului de afaceri reprezentat prin 6.162 de directori executivi.