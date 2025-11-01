Raluca Turcan: În județul Sibiu au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie / Modificarea legislativă care a lărgit segmentul de vârstă cuprins în gratuitate aduce un licăr de speranţă

Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri în județul Sibiu, și că extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani ”aduce un licăr de speranţă”. România se situează între ţările cu rate ridicate de mortalitate prin cancer de col uterin, dar pentru combaterea acestei realităţi Turcan consideră că ”mai este o luptă de purtat” cu curentul antivaccinist.

”Întâlnirea cu Direcţia de Sănătate Publică Sibiu şi cu medicii de familie mi-a demonstrat că Legea privind extinderea vaccinării gratuite anti-HPV, pe care am semnat-o ca iniţiator, are nevoie de un impuls în rândul societăţii care să-i certifice încă o dată efectele benefice. Am promovat alături de colegi un act normativ care are potenţialul de a contribui la reducerea unor cifre care astăzi dau fiori şi care situează România între ţările cu rate ridicate de mortalitate prin cancer de col uterin. Sunt convinsă de necesitatea legii şi apreciez sincer instituţiile care s-au mobilizat pentru aplicarea ei”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu.

Potrivit acesteia, de la începutul anului, au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie.

”Odată cu modificarea legislativă care a lărgit segmentul de vârstă cuprins în gratuitate, numărul mediu de beneficiari pe lună a crescut până la 800, ceea ce aduce un licăr de speranţă. La Sibiu, bunăoară, funcţionează un Centru de vaccinare deschis de luni până vineri. Se află în centrul oraşului, este deschis între orele 8-14, iar cei interesaţi pot formula inclusiv întrebări pe WhatsApp, la numărul 0735 855 282”, a mai transmis deputatul.

Raluca Turcan apreciază că ”este din ce în ce mai clar că mai este o luptă de purtat — aceea a recâştigării încrederii”: ”Curentul antivaccinist trebuie combătut prin mesaje simple, coerente şi credibile şi, de aceea, îi îndemn să vorbească despre HPV şi despre vaccinare pe toţi cei în care românii au încredere! Ca un act de responsabilitate publică, nu unul politic!”.

Aceasta afirmă că medicii de familie sibieni au confirmat reticenţa pacienţilor lor faţă de orice formă de vaccin, iar sarcina autorităţilor devine, astfel, limpede: informarea corectă, rapidă şi eficientă.

”Protejarea copiilor şi tinerilor din România de riscul unor tipuri de cancer care se pot preveni prin vaccin”, a mai transmis Turcan.

Vaccinarea anti-HPV atât a fetelor, cât şi a băieţilor, de preferat a fi efectuată la vârsta adolescenţei, este cel mai bun mod de a-i proteja împotriva diverselor tipuri de cancer pe care le-ar putea dezvolta mai târziu, ca urmare a infecţiei persistente cu HPV.

Vaccinarea împotriva infecţiilor cu HPV era compensată 100% pentru fete şi băieţi cu vârsta între 11 şi 18 ani (19 ani neîmpliniţi). De la 1 octombrie 2025, vaccinarea anti-HPV a devenit gratuită şi pentru tinerii de ambele sexe cu vârste cuprinse între 19 si 26 de ani.