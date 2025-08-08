Decontarea vaccinului anti-HPV pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță care simplifică procedura de decontare a vaccinului anti-HPV, pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, a anunțat Ministerul Sănătății.

Modificările legislative adoptate introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Fondurile necesare pentru decontarea vaccinului anti-HPV și pentru serviciile de screening pentru cancerul de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin intermediul Ministerului Sănătății.

„Astfel, se asigură continuitatea acestor programe și un acces mai ușor al pacienților la tratamente și consultații specializate”, se mai arată în comunicat.