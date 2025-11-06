G4Media.ro
Emeric Ienei / Sursa foto: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia

Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus vineri după-amiază la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea / ”A fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet”

Românii își vor putea lua rămas-bun de la marele antrenor Emeric Ienei, vineri, când între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al reputatului antrenor va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”, anunță Bihoreanul.

„Toți cei care doresc să-și ia rămas-bun de la legendarul antrenor sunt invitați să vină la stadion pentru a-i aduce un omagiu. Oradea a fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet”, transmite clubul orădean de fotbal pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski din Oradea.

