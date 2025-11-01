G4Media.ro
Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO: O recunoaştere mondială a patrimoniului…

12 rute culturale
Cetatea Medievală Bistrița. Foto: România Atractivă

Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO: O recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor

1 Noi

Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total 58 de oraşe, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna. Primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany, apreciază că este o recunoaştere mondială a patrimoniului arhitectural, care îmbină tradiţia cu inovaţia.

”Mă bucur să vă anunţ că Bistriţa a fost inclusă oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitecturii! Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor: un oraş care îşi respectă istoria şi construieşte modern, cu grijă pentru identitatea sa”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul din Bistriţa, Gabriel Lazany.

Potrivit acestuia, această distincţie confirmă că Bistriţa devine un model internaţional de dezvoltare prin cultură, creativitate şi design urban responsabil.

”Recunoaşterea pentru creativitatea exprimată prin arhitectură ne deschide porţi către colaborări, proiecte şi parteneriate în reţeaua UNESCO, alături de alte oraşe care inspiră”, a mai transmis primarul.

Potrivit anuţului oficial al UNESCO, 58 de oraşe au fost incluse în listă, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna.

Cu aceste noi desemnări, Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO include acum 408 oraşe din peste 100 de ţări.

Pentru prima dată, UCCN a inclus Oraşe Creative de Arhitectură – un nou domeniu creativ pe lângă cele şapte existente: Meşteşuguri şi Artă Populară, Design, Film, Gastronomie, Literatură, Arte Media şi Muzică.

