Roger Federer explică de ce a ales Londra pentru meciul retragerii sale din tenis

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Roger Federer se află în acest weekend la San Francisco, acolo unde se dispută ediția din 2025 a Laver Cup. În urmă cu trei ani de zile, marele campion elvețian spunea adio tenisului în O2 Arena din Londra. Au fost lacrimi și multă emoție la despărțirea lui „Mister Perfect” de sportul alb.

La trei ani distanță de la emoționantul moment petrecut în O2 Arena, Roger Federer a venit cu explicații și a precizat de ce a ales ca retragerea sa din sportul care i-a oferit atât de multe în viață să aibă loc la Londra.

„A fost un proces prin care am trecut foarte intens, pentru că am știut întotdeauna că retragerea va fi foarte dificilă pentru mine. Iubesc acest sport și tot ceea ce presupune el înseamnă foarte mult pentru mine.

Genunchiul mă deranja de ceva vreme și știam că mă voi retrage, așa că am luat o pauză în acea vară pentru a decide unde să mă retrag. Eram împărțit între US Open, Basel (n.r. turneul de casă) și Laver Cup.

Nu am vrut să fiu singur pe teren când mă voi retrage, așa că am ales Londra pentru că acolo am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele la Wimbledon”, a declarat Roger Federer.

Elvețianul nu a fost singur la emoționantul moment din O2 Arena: Rafael Nadal, marele rival, a plâns alături de el, iar Novak Djokovic și Andy Murray au făcut parte din echipa Europei.

Alegerea Londrei a transformat însă despărțirea într-o seară memorabilă: Federer și Nadal au împărțit terenul la dublu, au plâns împreună la ceremonie, iar întreaga lume a văzut nu doar finalul unei cariere, ci și expresia unei prietenii unice.

Acum, la trei ani distanță de la acel moment unic, Roger se declară bucuros că tinerii au preluat frâiele tenisului și că rivalitatea dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner duce mai departe povestea BIG 3 în sportul alb.

Multă emoție și lacrimi cu ocazia meciului de retragere a lui Roger Federer din tenis: