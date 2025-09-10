G4Media.ro
Reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian…

Explozii Doha, Qatar
Reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian din Qatar, amânată pentru joi

10 Sep

Consiliul de Securitate al ONU a amânat pentru joi sesiunea de urgenţă prevăzută să înceapă miercuri după-amiază pentru a permite Qatarului să intervină şi să îşi expună poziţia în legătură cu atacul comis marţi pe teritoriul său de către Israel, informează EFE.

Potrivit informaţiilor furnizate de preşedinţia rotativă a Consiliului, asigurată de Coreea de Sud, Qatarul a solicitat amânarea sesiunii pentru a permite prim-ministrului său, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, să se deplaseze la New York pentru a interveni personal.

Reuniunea de urgenţă a fost solicitată preşedinţiei sud-coreene de către trei ţări din Consiliu, Algeria, Pakistan şi Somalia, toate ţări musulmane, ca răspuns la atacul israelian ce a generat o avalanşă de critici internaţionale şi pentru că Qatarul joacă, de asemenea, un rol recunoscut de mediator internaţional în războiul din Fâşia Gaza, transmite Agerpres.

Israelul a revendicat atacul de marţi împotriva a ceea ce se presupune că era o întâlnire a liderilor Hamas din capitala Qatarului, Doha, atac soldat cu cinci morţi în rândurile grupului islamist şi un poliţist qatarez.

Deşi Hamas a recunoscut atacul, a minimalizat importanţa victimelor şi a lăsat să se înţeleagă că nu făceau parte din conducerea sa de vârf.

Chiar şi Statele Unite, aliatul necondiţionat al Israelului, au criticat atacul israelian: „Bombardarea unilaterală în Qatar, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează din greu şi cu curaj, asumându-şi riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu face să avanseze obiectivele Israelului sau ale Statelor Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Însă, ea a adăugat ulterior: „Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care trage beneficii de pe urma suferinţei celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de laudă”.

