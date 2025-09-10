Reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian din Qatar, amânată pentru joi
Consiliul de Securitate al ONU a amânat pentru joi sesiunea de urgenţă prevăzută să înceapă miercuri după-amiază pentru a permite Qatarului să intervină şi să îşi expună poziţia în legătură cu atacul comis marţi pe teritoriul său de către Israel, informează EFE.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit informaţiilor furnizate de preşedinţia rotativă a Consiliului, asigurată de Coreea de Sud, Qatarul a solicitat amânarea sesiunii pentru a permite prim-ministrului său, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, să se deplaseze la New York pentru a interveni personal.
Reuniunea de urgenţă a fost solicitată preşedinţiei sud-coreene de către trei ţări din Consiliu, Algeria, Pakistan şi Somalia, toate ţări musulmane, ca răspuns la atacul israelian ce a generat o avalanşă de critici internaţionale şi pentru că Qatarul joacă, de asemenea, un rol recunoscut de mediator internaţional în războiul din Fâşia Gaza, transmite Agerpres.
Israelul a revendicat atacul de marţi împotriva a ceea ce se presupune că era o întâlnire a liderilor Hamas din capitala Qatarului, Doha, atac soldat cu cinci morţi în rândurile grupului islamist şi un poliţist qatarez.
Deşi Hamas a recunoscut atacul, a minimalizat importanţa victimelor şi a lăsat să se înţeleagă că nu făceau parte din conducerea sa de vârf.
Chiar şi Statele Unite, aliatul necondiţionat al Israelului, au criticat atacul israelian: „Bombardarea unilaterală în Qatar, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează din greu şi cu curaj, asumându-şi riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu face să avanseze obiectivele Israelului sau ale Statelor Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Însă, ea a adăugat ulterior: „Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care trage beneficii de pe urma suferinţei celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de laudă”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.