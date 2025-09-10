Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian de marţi din Qatar

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează agenția de știri dpa citând surse diplomatice, informație preluată de Agerpres.

Reuniunea a fost solicitată de Algeria şi alte state membre, potrivit surselor.

Hamas a afirmat că şase persoane au fost ucise în atacul surpriză de marţi de la Doha, între care fiul lui Khalil al-Hayya, cea mai influentă figură a mişcării palestiniene din străinătate, precum şi şeful său de cabinet.

Qatarul a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a legilor şi normelor internaţionale” şi o „ameninţare gravă la adresa securităţii” populaţiei sale. Qatar, alături de Egipt şi Statele Unite ale Americii, sunt mediatori în războiul din Gaza dintre Israel şi Hamas, deşi negocierile vizând încetarea focului stagnează de mai multe luni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a explicat că raidul a fost răspunsul la un atac mortal al Hamas de luni de la Ierusalim în care doi militanţi ai mişcării au ucis şase oameni, precum şi la un alt atac asupra soldaţilor israelieni din Gaza.

Mai multe state arabe au denunţat atacul israelian, dar între liderii de pe plan mondial care au exprimat critici s-au numărat şi preşedintele american Donald Trump şi cancelarul german Friedrich Merz, mai aminteşte dpa.