„Respingem falsificarea adevărului istoric”: Rakow Czestochowa cere UEFA să excludă Maccabi Haifa din toate competițiile europene, după scandalul bannerului cu mesajul „Criminalii din 1939”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rakow Czestochowa a anunțat, vineri seară, că va depune plângere la UEFA în urma bannerului afișat de suporterii lui Maccabi Haifa în timpul manșei retur a turului trei preliminar din Conference League dintre cele două echipe. Clubul polonez a cerut, printre altele, excluderea formației israeliene din toate competițiile europene, potrivit L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rakow Czestochowa solicită o reacție din partea UEFA. Clubul polonez a explicat, într-un comunicat publicat vineri seară, că a depus o plângere oficială împotriva lui Maccabi Haifa la forul european. Joi, suporterii echipei israeliene afișaseră, cu ocazia confruntării retur dintre cele două formații în turul trei preliminar al Conference League, un banner pe care scria: „Criminali din 1939”. Cum Maccabi nu poate disputa meciuri în Israel din motive de securitate, partida a avut loc pe Nagyerdei Stadion din Debrecen (Ungaria).

Acțiuni pe care Rakow – calificată în play-off după victoria cu 2-0 – le-a condamnat din nou. „Respingem falsificarea adevărului istoric. Polonezii și-au riscat adesea viața pentru a ascunde evrei și a organiza mișcări de rezistență împotriva Germaniei naziste”, a explicat clubul, înainte de a preciza că a „depus o plângere oficială la UEFA, solicitând, printre altele, ca echipa israeliană să fie exclusă din competițiile europene sezonul viitor din cauza încălcărilor repetate ale regulilor federației.”

Încă de joi seară, reacțiile au fost numeroase în Polonia. Ambasada Israelului la Varșovia, Ministerul de Externe și noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, au condamnat comportamentul acelor suporteri.