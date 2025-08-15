Scandalul bannerului cu mesajul „Criminali din 1939” la meciul Maccabi Haifa – Rakow: UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva celor două cluburi
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League, transmite News.ro.
- Incident pe stadion: Suporterii Maccabi Haifa acuzați de afișarea unui banner „Ucigași din 1939” la un meci de fotbal împotriva unei echipe din Polonia / MAE polonez condamnă ferm și cere reacție UEFA
„Proceduri disciplinare au fost iniţiate împotriva cluburilor Maccabi Haifa FC şi Raków Częstochowa, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul disciplinar al UEFA (DR), în urma meciului din UEFA Conference League 2025/2026 disputat în data de 14 august 2025 la Debrecen, Ungaria.
MACCABI-RAKOW CONTROVERSY
During Raków Częstochowa’s European clash with Maccabi Haifa, the Israeli club’s fans displayed a banner reading “Murderers since 1939”, seen as directly accusing Poles of the Holocaust.
Reports also claim the Maccabi stadium announcer also allegedly… pic.twitter.com/RHMhhrVcWh
— PSN Futbol (@PSN_Futbol) August 15, 2025
Acuzaţii împotriva clubului Maccabi Haifa FC:
– Comportament necorespunzător al echipei, art. 15(4) DR
– Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16(2)(e) DR
Acuzaţii împotriva clubului Raków Częstochowa:
– Aprinderea de articole pirotehnice, art. 16(2)(c) DR
– Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16(2)(e) DR
Instanţele disciplinare ale UEFA vor decide în această chestiune în timp util”, este mesajul de pe site-ul oficial al UEFA.
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul partidei de joi, de la Debrecen. Bannerul a fost afişat în mod vizibil pe un rând de scaune.
La Rakow, echipă care s-a impus cu 2-0, Bogdan Racoviţan a fost integralist.
