Incident pe stadion: Suporterii Maccabi Haifa acuzați de afișarea unui banner „Ucigași din 1939” la un meci de fotbal împotriva unei echipe din Polonia / MAE polonez condamnă ferm și cere reacție UEFA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul polonez de Externe a condamnat vineri în mod ferm acţiunile suporterilor clubului de fotbal israelian Maccabi Haifa, acuzaţi că au afişat un banner pe care scria „Ucigaşi din 1939” în timpul unui meci împotriva unei echipe poloneze, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform imaginilor şi videoclipurilor publicate în presa poloneză, suporterii echipei israeliene au afişat un banner mare pe care scria în limba engleză „Ucigaşi din 1939” în timpul unui meci de fotbal între Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, desfăşurat joi seara la Debreţin, în Ungaria.

Şase milioane de polonezi, dintre care trei milioane de evrei, au murit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Polonia.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm comportamentul unor suporteri în timpul” acestui meci, a declarat ministerul polonez într-un comunicat.

Un oficial al MAE Polonez s-a întâlnit vineri dimineaţă cu ambasadorul israelian şi „şi-a exprimat cea mai profundă indignare faţă de conţinutul scandalos al bannerului”.

„Relaţiile polonezo-israeliene nu pot fi – şi nu vor fi – distruse de extremişti”, a adăugat ministerul, cerând totodată „UEFA să reacţioneze în mod corespunzător la acest incident”.

Noul preşedinte conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat drept „scandalos” bannerul. Acesta „jigneşte memoria cetăţenilor polonezi care au fost victime ale celui de-al Doilea Război Mondial, printre care s-au aflat trei milioane de evrei. O prostie ce nu poate fi explicată în cuvinte”, a scris şeful statului pe X.

Ambasada Israelului în Polonia a condamnat, de asemenea, actul de joi seară.

„Astfel de cuvinte şi acţiuni, din partea oricărei tabere, nu îşi au locul nici pe stadion, nici în altă parte. Niciodată!”, a scris pe X ambasada Israelului la Varşovia, adăugând că „aceste incidente ruşinoase nu reflectă spiritul majorităţii suporterilor israelieni”.