G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din…

statuia lui Ștefan cel Mare din Chisinau, Republica Moldova
Sursa foto: Petru Clej

Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia, conform unei analize Watchdog

Articole8 Aug 2 comentarii

Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor de liceu, scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin și unul dintre reprezentanții Kremlinului în discuțiile de pace privind Ucraina, prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Analiza, preluată de Radio Cișinău este făcută de doctorul în istorie, Artur Leșcu, expert în securitate în cadrul comunității WatchDog.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Manualele școlare constituie un mediu privilegiat pentru transmiterea unei viziuni ideologice asupra trecutului. Analiza fragmentelor din manualele de istorie utilizate în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în Federația Rusă relevă o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova. Manualele rusești prezintă Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile, în contradicție cu realitățile istorice documentate și cu dreptul internațional.”, se arată în introducerea studiului.

Manualele respective rescriu istoria și distorsionează realitatea despre Republica Moldova, sugerând că țara nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran, mai arată documentul.

Artur Leșcu subliniază că manualele rusești tratează integrarea Basarabiei în Imperiul Țarist (1812) și în Uniunea Sovietică (1940) ca acte de „reîntregire istorică”. Pe de altă parte, evenimentele din vara anului 1940 sunt descrise ca „revenire în componența Rusiei”, evitându-se cu desăvârșire calificarea juridică de ocupație militară rezultată în urma ultimatumului din 26 iunie 1940.

Republica Moldova apare în manualele rusești ca entitate artificială, creată exclusiv în logica politico-administrativă a Uniunii Sovietice. În pagina 290 din manualul de istorie pentru clasa a X-a este menționat că formarea RSS Moldovenești a rezultat din unirea Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească (RAMN) , care făcea parte anterior din RSS Ucraineană.

Și imaginea României este prezentată în termeni negativi, evocând o așa-zisă „campanie naționalistă de absorbție” a Moldovei, iar Unirea din 1918 este calificată ca „ocupație”.

Evenimentele post-sovietice sunt și ele tratate dintr-o perspectivă ideologică, mai scrie Radio Chișinău.

Manualele susțin că, în 1991, populația din Găgăuzia și Transnistria ar fi votat pentru păstrarea URSS , în contrast cu refuzul autorităților de la Chișinău. Autorul studiului este de părere că această formulare sprijină indirect narațiunea rusească privind legitimitatea proiectelor separatiste și delegitimează acțiunile guvernului moldovean. Se omite deliberat faptul că referendumul din martie 1991 a fost organizat ilegal în aceste regiuni, fără recunoașterea autorităților centrale ale RSS Moldovenești.

Aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt asociate cu instabilitatea politică, sugerând că orientarea pro-europeană este cauza crizelor interne și nu un proiect de modernizare democratică.

Potrivit autorului, aceasta este o abordare periculoasă, care pregătește tinerii ruși să accepte eventuale conflicte sau invazii în fostele republici sovietice.

„Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice și pretențiilor teritoriale contemporane, se arată în analiza de la WatchDog.

Citește integral pe radiochisinau.md

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar

Articole7 Aug • 306 vizualizări
0 comentarii

Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia

Articole7 Aug • 187 vizualizări
0 comentarii

Rusia a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și din România

Articole7 Aug
0 comentarii

2 comentarii

  1. Atâta știu, atâta pot … să ocupe țări peste mari … De aceea nu poți fi prieten cu rusul, te acuză , îți ia casa și nevasta, te dă afară din casă, te pune să vorbești ruseste și ajungi sclavul lui …

  2. Si ? Ce mai zic acum sosocaro-simionesco-georgistii?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.