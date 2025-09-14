Repetițiile de război ale Rusiei, „la ușa NATO”. Duminică, exercițiile au inclus lansarea unei rachete hipersonice în Marea Barents / Polonia și-a închis granița cu Belarus

Rusia a desfășurat tancuri, nave de luptă și bombardiere supersonice în cadrul exercițiilor „Zapad-2025”, desfășurate împreună cu Belarus pe uscat, mare și aer. Duminică, exercițiile au inclus lansarea unei rachete hipersonice în Marea Barents.

Acestea sunt primele manevre comune Rusia-Belarus de la începutul invaziei Ucrainei, iar scopul declarat este defensiv, potrivit autorităților de la Minsk și Moscova. Totuși, analiștii consideră că exercițiile au mai multe obiective strategice: intimidarea Occidentului, testarea capacității de reacție NATO și demonstrarea forței.

„Să sperie, să arate că sunt capabili, să arate că pot amenința… și, desigur, verifică și care ar putea fi reacția și răspunsul”, a declarat jurnalista independentă Hanna Liubakova pentru Sky News.

Reacțiile Occidentului nu au întârziat. Polonia și-a închis granița cu Belarus și a desfășurat peste 30.000 de soldați în cadrul propriilor exerciții. Lituania organizează, de asemenea, manevre și a anunțat consolidarea apărării de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus.

Îngrijorările sunt accentuate de recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO – mai întâi în Polonia și apoi în România. Experții occidentali consideră că exercițiile și atacurile cu drone reprezintă un test al apărării NATO și al hotărârii Occidentului.

În Minsk, însă, percepția publică este diferită. Localnicii consideră manevrele normale și nu agresive. „Exercițiile sunt normale, în special cele planificate. Așa că eu cred că este în regulă”, a declarat un locuitor pentru Sky News.

Deși Kremlinul descrie îngrijorările Europei drept „supraîncărcare emoțională”, ultima experiență similară din 2021 a dus la consolidarea masivă a trupelor ruse în Belarus, folosite ulterior în invazia din Ucraina.

Pentru NATO, exercițiile oferă o oportunitate de a analiza capabilitățile militare rusești după trei ani și jumătate de război în Ucraina, dar tensiunea rămâne, având în vedere proximitatea exercițiilor de granițele Alianței.