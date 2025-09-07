G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Regele Thailandei validează mandatul noului premier, un conservator care a dezincriminat consumul…

Anutin Charnvirakul
Sursa Foto: X

Regele Thailandei validează mandatul noului premier, un conservator care a dezincriminat consumul de canabis cand era ministru al sănătății

Articole7 Sep 0 comentarii

Regele Rama al 10-lea al Thailandei a validat numirea noului premier, Anutin Charnvirakul, care şi-a preluat mandatul duminică, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Magnatul Anutin, în vârstă de 58 de ani, este un politician conservator, dar a dezincriminat canabisul în 2022, când era ministru al sănătăţii.

El s-a angajat în faţa coaliţiei care îl susţine că va dizolva parlamentul şi va organiza noi alegeri în următoarele patru luni.

Anutin, al treilea şef al guvernului de la Bangkok în ultimii doi ani, este succesorul fostei sale aliate Paetongtarn Shinavatra, destituită în august de Curtea Constituţională pentru gestionarea defectuoasă crizei de la frontiera Thailandei cu Cambodgia. El a mai deţinut funcţiile de ministru de interne şi vicepremier.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.