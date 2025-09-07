Regele Thailandei validează mandatul noului premier, un conservator care a dezincriminat consumul de canabis cand era ministru al sănătății

Regele Rama al 10-lea al Thailandei a validat numirea noului premier, Anutin Charnvirakul, care şi-a preluat mandatul duminică, transmite AFP, transmite Agerpres.

Magnatul Anutin, în vârstă de 58 de ani, este un politician conservator, dar a dezincriminat canabisul în 2022, când era ministru al sănătăţii.

El s-a angajat în faţa coaliţiei care îl susţine că va dizolva parlamentul şi va organiza noi alegeri în următoarele patru luni.

Anutin, al treilea şef al guvernului de la Bangkok în ultimii doi ani, este succesorul fostei sale aliate Paetongtarn Shinavatra, destituită în august de Curtea Constituţională pentru gestionarea defectuoasă crizei de la frontiera Thailandei cu Cambodgia. El a mai deţinut funcţiile de ministru de interne şi vicepremier.