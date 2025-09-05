Regatul Unit sub presiunea investitorilor şi a opoziţiei: Pieţele financiare şi criticii îi pun la îndoială viitorul fiscal şi politic

Guvernul britanic condus de premierul Keir Starmer trece printr-o săptămână dificilă, confruntându-se cu presiuni din partea investitorilor şi a opoziţiei, pe fondul îndoielilor legate de viitorul fiscal, economic şi politic al ţării, transmite CNBC, citat de News.ro.

Randamentul obligaţiunilor britanice pe 30 de ani a urcat marţi la cel mai ridicat nivel din 1998, declanşând un val de nelinişte pe pieţe şi punând presiune pe lira sterlină. Creşterea costurilor de finanţare complică planurile Trezoreriei înaintea prezentării Bugetului de Toamnă, programat acum pentru 26 noiembrie.

În acelaşi timp, vicepremierul Angela Rayner, responsabilă şi de portofoliul locuinţelor, se confruntă cu cereri de demisie după ce a recunoscut că a plătit taxe reduse pentru o a doua proprietate. Ea a susţinut că a urmat sfaturi de specialitate, însă scandalul a afectat şi mai mult încrederea într-un guvern care se zbate să convingă atât electoratul, cât şi investitorii.

Ministrul de Finanţe Rachel Reeves trebuie să echilibreze un deficit bugetar de 4,8% din PIB şi o datorie publică ce se ridică la aproape 96% din PIB. Ea a promis că va finanţa cheltuielile curente doar din venituri fiscale, recurgând la împrumuturi doar pentru investiţii. Totuşi, planurile de creştere a cheltuielilor pentru sănătate, apărare şi educaţie lasă puţin spaţiu de manevră, ceea ce ar putea duce la majorări de taxe sau reduceri de beneficii sociale.

Economiştii atrag atenţia că problemele Marii Britanii trebuie privite în context global, unde randamentele obligaţiunilor cresc din cauza persistenţei inflaţiei şi a îngrijorărilor privind datoriile suverane. Inflaţia britanică, de 3,8% în iulie, rămâne peste aşteptări şi complică deciziile Băncii Angliei, care a semnalat că nu sunt previzibile noi reduceri de dobândă în viitorul apropiat.

Pe termen scurt, pieţele par să se stabilizeze, însă presiunea asupra guvernului Starmer şi a echipei sale rămâne ridicată, în timp ce Londra încearcă să transmită un mesaj de încredere investitorilor şi electoratului.